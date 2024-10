Siemoniak o słowach Kaczyńskiego. "Policja się z tym zajmie"

Rada Ministrów przyjęła w tym tygodniu strategię migracyjną, która zakłada m.in. czasowe terytorialne zawieszenie prawa do azylu.

Rządowy dokument krytykował w piątek w Sejmie Jarosław Kaczyński. Prezes PiS ocenił, że strategia "przygotowuje w Polsce wprowadzenie polityki multi-kulti i paktu migracyjnego" i nie pomoże "przeciwstawić się niebezpieczeństwom".

Siemoniak o Kaczyńskim: Niech prezes dzwoni na 112

Wypowiedź Kaczyńskiego komentował w rozmowie z TVN24 Tomasz Siemoniak, minister spraw wewnętrznych i administracji. – Jeżeli prezes Kaczyński gdziekolwiek w Warszawie czy Polsce czuje się niepewnie, to policja się tym zajmie – zapewnił.

– Natomiast to jest szerzenie strachu. Pamiętamy niesławne, haniebne wypowiedzi prezesa Kaczyńskiego o imigrantach, którzy przenoszą pasożyty, to wyłącznie służy sianiu strachu wśród Polaków – ocenił szef MSWiA.



– Policja walczy z przestępstwami w całej Polsce. Te przestępstwa popełniają i obywatele Polscy, i osoby, które są obcokrajowcami, więc mam tutaj pewien obraz sytuacji. Jeśli prezes ma jakąś wiedzę, (...) proszę bardzo – 112, niech prezes zadzwoni, na pewno funkcjonariusze się zjawią – powiedział minister.

Wzrosła liczba przestępstw popełnianych przez cudzoziemców w Polsce

"Rzeczpospolita" napisała w styczniu br., że przebywający w Polsce cudzoziemcy popełnili w 2023 r. ponad 17 tys. przestępstw – o 2,4 tys. więcej niż rok wcześniej. Dziennik wyliczył, że w ciągu dekady wzrost jest pięciokrotny (z 3,5 tys. w 2013 r.).

"Najczęściej, co wynika ze skali migracji, dopuszczali się ich Ukraińcy (stanowią ponad połowę obcokrajowców z zarzutami). Kolejni są Gruzini i Białorusini (odpowiednio 2714 oraz 1030 osób), a po nich przybysze z Mołdawii i Rosji. Blisko co trzecie takie nadużycie to jazda po alkoholu – w stężeniu, które stanowi przestępstwo – takich osób było łącznie 4898 (z tego ok. 70 proc. Ukraińców, i jedna czwarta Gruzinów)" – podała "Rz".

