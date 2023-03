Zwolnienia w polskiej fabryce. Powodem nowe regulacje unijne

W sobotę związkowcy z Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego (NSZZ) "Solidarność" oraz zarząd firmy FCA Powertrain Poland podpisali porozumienie w sprawie warunków redukcji zatrudnienia w bielskiej fabryce.

Jak przekazał portal ekonomiczny businessinsider.com.pl, program dobrowolnych odejść ruszy w najbliższy poniedziałek, 13 marca. Zwolnienia dotkną 300 osób z obecnie zatrudnionych 800 pracowników. Warto zauważyć, że jeszcze pięć lat temu zakład liczył 1 200 osób.

FCA Powertrain Poland – spółka z Grupy Stellantis – to producent Fiata, Peugeota, Citroena, Alfa Romeo i Opla. Firma zajmuje się produkcją silników samochodowych. W 2018 roku w Bielsku-Białej wyprodukowano 264 tys. silników diesla i benzynowych.

Polityka Unii Europejskiej

Zwolnienia w polskiej fabryce to efekt nowej polityki Unii Europejskiej i regulacji Komisji Europejskiej w zakresie samochód spalinowych.

Przypomnijmy, że w lutym tego roku Parlament Europejski zatwierdził nowe cele redukcji emisji CO 2 wytwarzanych przez samochody osobowe i dostawcze. Podczas głosowania nowe cele redukcji poparło 340 eurodeputowanych, przeciw było 279, a 21 wstrzymało się od głosu. Przepisy torują drogę do celu, jakim są zerowe emisje CO 2 z nowych samochodów osobowych i dostawczych w 2035 roku (unijny cel polegający na zmniejszeniu emisji CO 2 wytwarzanych przez nowe samochody osobowe i dostawcze o 100 proc. w stosunku do roku 2021). Pośrednie cele redukcji emisji na 2030 rok ustalono na 55 proc. dla samochodów osobowych oraz 50 proc. dla samochodów dostawczych. Dotychczasowy mechanizm zachęt dotyczący pojazdów bezemisyjnych i niskoemisyjnych zostanie tak zmodyfikowany, aby odpowiadał oczekiwanym tendencjom w sprzedaży.

Od 2025 roku co dwa lata Komisja Europejska będzie publikować sprawozdanie, w którym oceni postępy w dążeniu do bezemisyjnego ruchu drogowego.

