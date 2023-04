Zwrot akcyzy za olej napędowy dla rolników. Rząd przyjął nowelę

"Rząd chce pomóc rolnikom, którzy hodują świnie, owce, kozy i konie. Chodzi o zwiększenie wsparcia finansowego do oleju napędowego, który wykorzystywany jest w tych gospodarstwach" – czytamy w komunikacie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

"W związku z inwazją Rosji na Ukrainę drastycznie wzrosły koszty produkcji rolnej, w tym związane z wykorzystaniem nośników energii. Wzrost kosztów oleju napędowego powoduje, że hodowla świń, owiec, kóz i koni staje się coraz mniej opłacalna. Jednocześnie stosowanie nowoczesnych technologii produkcji powoduje wzrost zużycia oleju napędowego do prac polowych, które związane są z przygotowaniem paszy dla tych zwierząt, do celów grzewczych, do oświetlenia czy też napędu maszyn i urządzeń" – czytamy dalej.

Najważniejsze rozwiązania zawarte w noweli

Co zawiera nowelizacja przyjęta we wtorek przez Radę Ministrów?

* Rolnicy, którzy hodują świnie, owce, kozy i konie, otrzymają zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

* Wprowadzony zostanie limit, który ustalany będzie jako kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu podatku akcyzowego na 1 litr oleju napędowego w roku składania wniosku o zwrot tego podatku oraz liczby 4, stanowiącej zużycie oleju napędowego do prac związanych z chowem lub hodowlą świń oraz jako kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu podatku akcyzowego na 1 litr oleju napędowego albo liczby 40, stanowiącej zużycie oleju napędowego do prac związanych z chowem lub hodowlą owiec, kóz i koni, wskazano w informacji.

Nowe rozwiązanie ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Czy rząd poradzi sobie z kryzysem zbożowym?

W nowym badaniu United Surveys, przeprowadzonym dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej", Polaków zapytano: "Czy Pana/Pani zdaniem rządowi uda się rozwiązać problem związany z napływem z Ukrainy taniego zboża do Polski?".

Większość ankietowanych (50,4 proc.) odpowiedziało na to pytanie przecząco – 27 proc. "raczej nie", a 23,4 "zdecydowanie nie". W sukces rządu wierzy 42,2 proc. badanych – 5,3 proc. odpowiedziało "zdecydowanie tak", a 36,9 proc. "raczej tak".

Ciekawie prezentują się wyniki badania w kontekście miejsca zamieszkania. 67 proc. mieszkańców wsi nie wierzy, że rząd poradzi sobie kryzysem. Największą wiarę w możliwości rządu pokładają mieszkańcy dużych miast – 57 proc. odpowiada, że powinien poradzić sobie z sytuacją – podaje serwis RMF FM.

