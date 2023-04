GUS podał dane na temat sprzedaży detalicznej w marcu

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w marcu 2023 roku była niższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku o 7,3 procent.

Jeśli chodzi natomiast o porównanie z lutym 2023 roku, to nastąpił wzrost sprzedaży detalicznej o 14 procent.

Według danych GUS, w marcu 2023 roku największy spadek sprzedaży detalicznej (w cenach stałych) w porównaniu z analogicznym okresem w 2022 roku odnotowano w jednostkach handlujących paliwami stałymi, ciekłymi oraz gazowymi (20,7% spadku wobec 15,5% wzrostu w analogicznym okresie przed rokiem).

Sprzedaż detaliczna w marcu

– Sprzedaż znacznie zmalała również w grupach: „pozostałe” (o 18,5 proc.), „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” (o 17,8 proc.), „meble, rtv, agd” (o 15,2 proc.). W grupie „żywność, napoje i wyroby tytoniowe” notowano spadek taki sam jak przed miesiącem (o 4,6 proc.). Spośród prezentowanych grup wzrost sprzedaży raportowały jedynie podmioty zaklasyfikowane do grupy „tekstylia, odzież, obuwie” (o 1,7 proc.) – poinformował w komunikacie GUS.

W marcu w porównaniu z lutym br. odnotowano wyższą wartość sprzedaży detalicznej przez internet w cenach bieżących (o 14,7 proc.). Udział sprzedaży przez internet w sprzedaży „ogółem” zmniejszył się z 8,7 proc. w lutym 2023 r. do 8,6 proc. w marcu br. Spośród prezentowanych grup o znacznym udziale sprzedaży przez Internet spadek udziału raportowały przedsiębiorstwa zaklasyfikowane do grupy „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” (z 26,3 proc. przed miesiącem do 25,6 proc.). Wzrost udziału odnotowały natomiast jednostki z grup „tekstylia, odzież, obuwie” (odpowiednio z 22,1 do 23,0 proc.) oraz „meble, rtv, agd” (z 17,9 proc. do 18,0 proc.).

