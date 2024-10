Gospodarka upada? Trzeba się cieszyć

Do tej pory to rządzący obwiniali opozycję o to, że ta uprawia politykę "im gorzej, tym lepiej". W takich oskarżeniach zwykle jest zresztą coś na rzeczy: opozycja w końcu w systemie demokratycznym zawsze walczy o to, żeby przejąć władzę, a żeby to osiągnąć, musi wskazywać na niekompetencję, prawdziwą lub wydumaną, tych, którzy ją sprawują. Jako że żyjemy w świecie masowej demokracji (a może raczej oligarchii) medialnej, często nie sposób odróżnić tego, co faktycznie się dzieje, od tego, co się nie dzieje. Fakty prasowe (określenie zapożyczone) i fakty fakty są dziś często nie do rozpoznania.