Skandaliczne słowa Holland w TVP Info. "Wybrnęłam, prawda?"

Agnieszka Holland była gościem programu satyrycznego TVP Info "Kwiatki polskie". Jednym z tematów rozmowy był symetryzm. – To, że powstało to pojęcie symetryści, pokazuje, w jak głębokiej… kanale jesteśmy – powiedziała reżyser. – Miałem wrażenie, że innego słowa chciałaś użyć – zareagował prowadzący Grzegorz Markowski.

– No tak, ale jesteśmy dopiero po 20:00, więc nie chciałam wam sprawić kłopotu i żeby pan Świrski na przykład nie… – tłumaczyła się Holland. – My jesteśmy na radarach. Chociaż profesor Bralczyk mówi, że to nie jest już brzydkie słowo, ale nie ryzykujmy – mówiła prowadząca program Katarzyna Kasia.

– No to mogę powiedzieć: w jak głębokiej Dudzie jesteśmy – stwierdziła Holland. – O tak, to bardzo ładne słowo – skomentowała Kasia. – Wybrnęłam, prawda? Nie kłamiąc jednocześnie – mówiła zadowolona z siebie reżyser. Prowadzący zareagowali na jej pytanie potwierdzeniem.

Fragment programu obiegł mediach społecznościowe. "Towarzyszka Agnieszka Holland i pracownicy medialni TVP Info w swoim pokazowym programie czystej wody – pełni uśmiechniętej kultury i szacunku dla prezydenta Polski" – skomentował na portalu X poseł PiS Marcin Warchoł.

twitter

"Agenda faszystów". Na kogo zagłosuje Holland?

Agnieszka Holland wzięła niedawno udział w proteście przed gmachem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Znana reżyser nie zgadza się na zmiany w prawie azylowym, jakie proponuje rząd Donalda Tuska. Wprost stwierdziła, że społeczeństwo zostało "zmanipulowane taką najprostszą propagandą strachu, która żywi się kłamstwem, rasizmem, nienawiścią". Zapewnienia obecnych rządzących w okresie, gdy byli w opozycji, nazwała natomiast "chwytem".

Reżyser, która gościła w tym tygodniu w programie "Tak jest" na antenie TVN24, określiła możliwość użycia broni na granicy polsko-białoruskiej mianem "licencji na zabijanie". Skrytykowała odmowy przyjmowania wniosków o ochronę międzynarodową.

Holland porównała sytuację na granicy z Białorusią do przemocy na stadionach piłkarskich, a rząd Tuska oskarżyła o "przyjęcie agendy faszystów".

Kiedy została zapytany, kogo – w związku z niezadowoleniem z działań obecnego rządu – poprze w nadchodzących wyborach prezydenckich, Agnieszka Holland przyznała, że odda głos na kandydata Koalicji Obywatelskiej, choć nie będzie to dla niej powód do radości.

Czytaj też:

Znana reżyser grzmi na premiera. Polityk KO ją ostrzegaCzytaj też:

Holland krytykuje Tuska. "Szalenie niebezpieczne"