Holland protestuje przeciwko planom Tuska: Mówienie o konstytucji to tylko pozory

Powodem sprzeciwu są deklaracje Donalda Tuska dotyczące rządowej strategii migracyjnej. Premier, zapowiadając przygotowanie dokumentu, wskazał na możliwość czasowego i terytorialnego zawieszenia prawa do azylu.

Właśnie z tym postulatem nie zgadzają się protestujący, w tym Agnieszka Holland. – Nie wiem nawet jak to nazwać. Kłamstwo, rozczarowanie, ale też konfuzja. Co znaczy to, czego broniliśmy przez te osiem lat często z wielkim poświęceniem? – zapytała. – Wielu tutaj spośród nas poświęciło te osiem lat swojego życia i zdrowie, swój dostatek, życie zawodowe i rodzinne, ponieważ myślało, że to słowo "konstytucja" nie jest tylko pustym słowem – zaznaczyła reżyser. Jak podkreśliła, zapewnienia obecnej władzy dotyczące uszanowania ustawy zasadniczej były "tylko pozorami".

Holland stwierdziła, że społeczeństwo zostało "zmanipulowane taką najprostszą propagandą strachu – która żywi się kłamstwem, rasizmem, nienawiścią". Zapewnienia obecnych rządzących w okresie, gdy byli w opozycji, nazwała natomiast "chwytem".

Co zakłada rządowa strategia migracyjna?

15 października Rada Ministrów przyjęła dokument "Odzyskać kontrolę. Zapewnić bezpieczeństwo. Kompleksowa i odpowiedzialna strategia migracyjna Polski na lata 2025-2030". Przyjęcie tego dokumentu premier Donald Tusk zapowiedział podczas konwencji Koalicji Obywatelskiej. 17 października rząd zaprezentował treść dokumentu.

Jak zapewniono, rządowa strategia ma przyczynić się do stworzenia przejrzystych i bezpiecznych zasad imigracji, która będzie kontrolowana przez instytucje państwowe. Chodzi m.in. o uznanie prawa państwa zagrożonego działaniami hybrydowymi do odmowy dostępu do swojego terytorium cudzoziemcowi, który wykorzystuje do tego celu złożenie wniosku o ochronę międzynarodową. "Taka sama zasada powinna dotyczyć cudzoziemca, co do którego istnieją podstawy, aby uznać go za zagrażającego społeczeństwu państwa przyjmującego. W tym kontekście proponowany jest instrument czasowego i terytorialnego zawieszania prawa do składania wniosków o azyl" – czytamy.

Kluczowym organem dla kształtowania polityki migracyjnej ma być Międzyresortowy Zespół ds. Migracji. Rząd zapowiedział również modyfikację modelu funkcjonowania agencji pośredniczących w zatrudnieniu cudzoziemców.

Czytaj też:

Cios Politico w Tuska. "Jest w desperacji"Czytaj też:

"Brunatny Donald". Tusk zyskał nowy przydomek