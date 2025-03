Kraków. W sobotę odbędzie się "Cicha Procesja"

W stolicy Holandii, w Amsterdamie, co roku odbywa się "Cicha Procesja" (Stille Omgang), która upamiętnia cud eucharystyczny, który wydarzył się w tym mieście w marcu 1345 roku.

– Odbywa się zawsze w sobotę przypadającą po 15 marca i jest obecnie największym publicznym wydarzeniem Kościoła rzymsko-katolickiego w Holandii. Stanowi potężne świadectwo żywotności holenderskiego katolicyzmu, który przetrwał kilka stuleci prześladowań oraz burzliwą drugą połowę XX wieku – podkreśla dr Dominika Krupińska, autor bloga "Adoptuj kościół w Holandii". Na temat holenderskiej tradycji "Cichej Procesji" można poczytać na blogu "Adoptuj Kościół w Holandii" pod tagiem "kult eucharystyczny".

Polska edycja "Cichej Procesji" z Amsterdamu

Od czasów pandemii, czyli od 2021 roku, "Cicha Procesja" odbywa się także w Polsce, a dokładniej – w Krakowie. To jedyna zagraniczna edycja holenderskiego wydarzenia. Organizatorami akcji jest "Adoptuj kościół w Holandii" oraz Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny. Tegoroczna, piąta edycja odbędzie się w sobotę 8 marca. W tym roku uczestników czeka dodatkowy punkt programu.

– W tym roku przed Mszą świętą i procesją dodamy jeszcze jeden punkt programu, który, jak myślę, będzie bardzo atrakcyjny: ilustrowany slajdami wykład pt. "Hollandia sacra. Pielgrzymka w głąb sakralnego dziedzictwa Holandii". Zaprezentuję w nim przykłady najcenniejszych budowli sakralnych Holandii i opowiem o historii amsterdamskiego cudu eucharystycznego oraz Cichej Procesji – zachęca dr Krupińska. Jak dodaje, w planach jest zorganizowanie polskiej pielgrzymki na amsterdamską Stille Omgang, która być może odbędzie się już w 2026 roku.

Z Amsterdamu do Polski

– Ten niecodzienny pomysł podsunęłam ojcom dominikanom z Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny w 2021 roku, kiedy oryginalna amsterdamska procesja została po raz pierwszy w dziejach odwołana wskutek restrykcji covidowych: "Skoro nie mogę pojechać na Cichą Procesję do Amsterdamu, to może Cicha Procesja przyjedzie do mnie? Przecież w Krakowie również miał miejsce cud eucharystyczny, niemal w tym samym czasie co w Amsterdamie, i istnieje sanktuarium tego cudu, do którego można pielgrzymować wąskimi, zabytkowymi uliczkami" – opowiada inicjatorka wydarzenia.

"Cicha Procesja w Krakowie" wyruszy sprzed dominikańskiej Bazyliki Świętej Trójcy przy ul. Stolarskiej ok. godz. 12.45, po Mszy świętej o godz. 12.00. Uczestnicy procesji będą szli w ciszy, bez feretronów i transparentów, modląc się indywidualnie. Jest to forma upamiętnienia obowiązującego w Holandii przez kilkaset lat – aż do 1983 roku – zakazu odbywania w miejscach publicznych katolickich procesji oraz innych przejawów wiary katolickiej.

