"Katolicki ramadan". Szokujące słowa kardynała o Wielkim Poście

Pod koniec lutego na swoim kanale na YouTube, arcybiskup Nowego Jorku, kard. Timothy Dolan, zachęcał wiernych do głębokiego przeżycia zbliżającej się Środy Popielcowej. W tym samym programie porównał katolicki Wielki Post do muzułmańskiego ramadanu i podał jako przykład modlących się wyznawców Allaha.

Kard. Dolan: Złączmy się w modlitwie z naszymi muzułmańskimi braćmi

Hierarcha podkreślił, że muzułmanie bardzo poważnie traktują okres postu i modlitwy. Jako przykład podał historię ze swojego życia. Kiedyś, w bardzo upalny dzień, kard. Dolan zaproponował kierowcy taksówki wodę. Taksówkarz, jak się okazało muzułmanin, odpowiedział, że bardzo chętnie, ale po zachodzie słońca, ponieważ trwa Ramadan, czyli okres postu i modlitwy w islamie. – Mówię wam to po to, aby was zawstydzić, ponieważ zbliża się Środa Popielcowa, w pewnym sensie nasz katolicki Ramadan, więc złączmy się w modlitwie i poście z naszymi muzułmańskimi braćmi, ok? – komentował.

Jak zauważa portal LifeSiteNews, wątpliwym pozostaje nie tylko utożsamianie postu z muzułmańskim ramadanem, ale także próba zachęcenia katolików do "złączenia się w modlitwie i poście z naszymi muzułmańskimi braćmi". – Pomysł, by ramadan dawał możliwość dotarcia do muzułmanów, jest tragikomicznym przykładem fiaska i ograniczeń tzw. dialogu międzyreligijnego – ocenił badacz islamu Robert Spencer na łamach Catholic Herald.

– Ramadan to miesiąc, w którym muzułmanie podwajają swoje wysiłki, aby zadowolić Allaha. Najwyższą formą służby Allahowi, według Mahometa, jest dżihad, który zasadniczo obejmuje działania wojenne przeciwko niewiernym – przypomina ekspert. Dodaje, że to właśnie w okresie ramadanu można zaobserwować wzrost liczby ataków terrorystycznych. – Pomysł, że jest to czas na szukanie przyjaźni i współpracy z muzułmanami, jest śmiesznie naiwny i świadczy o skrajnej nieznajomości islamu – skomentował ostro Robert Spencer.

Czytaj też:

Przeżyj Wielki Post jako Pielgrzym Nadziei. Rusza 11. edycja Zdrapki WielkopostnejCzytaj też:

Jak przygotować się do Świąt Wielkanocnych? Propozycje na Wielki Post