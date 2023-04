Ile zarabiają Polacy? GUS informuje o rekordzie

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (w których liczba pracujących przekracza 9 osób) w marcu br. wzrosło o 12,6 proc. rok do roku, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach wzrosło o 0,5 proc. rok do roku, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

W ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 6,3 proc. i wyniosło 7 508,34 zł. Natomiast zatrudnienie w przedsiębiorstwach w ujęciu miesięcznym spadło o 0,1 proc. i wyniosło 6 516,8 tys. etatów, podano w komunikacie.

Konsensus rynkowy to 12,5 proc. wzrostu rok do roku w przypadku płac i 0,6 proc. wzrostu rok do roku w przypadku zatrudnienia.

Warto jednocześnie przypomnieć, że ostatnio Główny Urząd Statystyczny zrewidował szacunek wzrostu Produktu Krajowego Brutto w 2022 r. o 0,2 pkt. proc., do 5,1 proc. rok do roku.

Inflacja w Polsce

Według Głównego Urzędu Statystycznego w marcu wzrost cen wyniósł 16,1 proc. w skali roku oraz +1,1 proc. w skali miesiąca. Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła w marcu 12,3 proc. rok do roku.

Według przedstawionej w marcu prognozy NBP, pod koniec tego roku inflacja (w ujęciu rocznym) wyniesie 11,9 proc. W kolejnych latach ma ona ulec zmniejszeniu. I tak w 2024 r. ma wynieść 5,7 proc., by w 2025 r. spaść do poziomu 3,5 proc.

Analitycy banku centralnego wskazują, że za spadek inflacji będą odpowiadały: spowolnienie wzrostu zagregowanego popytu w gospodarce, spadek cen surowców energetycznych oraz rolnych na rynkach światowych.

Stopy procentowe bez zmian

W marcu Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopę referencyjną na poziomie 6,75 proc. RPP podwyższała stopy od października 2021 r. (z poziomu 0,1 proc.) do września 2022 r. W kolejnych miesiącach utrzymywała parametry polityki pieniężnej na niezmienionym poziomie.

– Jeśli wszystko będzie następowało zgodnie z planem, to podwyżek stóp procentowych w najbliższym czasie nie będzie, a w pewnym momencie nastąpi obniżka – powiedział prezes NBP i Adam Glapiński po kwietniowym posiedzeniu RPP.

