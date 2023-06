Puda: Rząd przeznaczy ponad 7 mld zł na szerokopasmowy internet do 2027 r.

Informację tę przekazał minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda. Resort uruchamia konkursy dla operatorów telekomunikacyjnych.

Środki na ten cel mają pochodzić z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) na lata 2021-2027 i Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO).

"Chcemy, aby taki szerokopasmowy internet był także w mniejszych miejscowościach, wsiach o rozproszonej zabudowie, punktach adresowych bardzo oddalonych od innych zabudowań. I to dla mieszkańców tych miejsc uruchamiamy dziś konkurs o gigantycznej skali. W jego ramach będziemy realizować inwestycje na ponad 7 mld zł z dofinansowania UE. Pieniądze na ten cel będą pochodzić z dwóch źródeł – z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) na lata 2021-2027 i Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności" – powiedział minister Grzegorz Puda, cytowany w komunikacie resortu.

Szybki internet w niemal każdym domu

Dostęp do bardzo szybkiego internetu ma objąć prawie wszystkie gospodarstwa domowe w Polsce – ponad 1,7 mln z nich uzyska dostęp do Internetu o przepustowości co najmniej 300 Mb/s. Wsparcie ma dotyczyć także przedsiębiorstw oraz miejsc istotnych dla rozwoju społeczno-gospodarczego, np. podmiotów leczniczych.

Na potrzeby konkursów Polska została podzielona na 402 obszary konkursowe:

– 152 obszarów w ramach FERC – dostęp do szybkiego Internetu zyska 675 tys. gospodarstw domowych;

– 250 obszarów w ramach KPO – dostęp do szybkiego Internetu otrzyma 1 050 tys. gospodarstw domowych.

Prowadzone działania są kontynuacją Programu Polska Cyfrowa 2014-2020, który trwa do końca 2023 r.

Negocjując KPO rząd zapowiadał, że celem jest "wyeliminowanie tzw. białych plam, czyli problemu wykluczenia cyfrowego i całkowitego braku dostępu do internetu (tzw. szare plamy, czyli miejsca, gdzie nie ma możliwości korzystania z łączy 100 Mb/s i szybszych, będą likwidowane przy wsparciu środków z nowego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, który będzie finansowany w ramach Polityki Spójności, niezależnie od KPO)".

