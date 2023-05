Sukces aplikacji mObywatel? Ministerstwo Cyfryzacji przedstawiło nowe dane

W wakacje udostępniona zostanie wersja mObywatel 2,0 – aplikacja rozbudowana o nowe funkcje i dokumenty, w tym mDowód, elektroniczny dokument, który da możliwość potwierdzenia tożsamości przy załatwianiu spraw urzędowych i innych w niemalże każdej sytuacji, w której aktualnie używamy dowodu osobistego.

mObywatel to bezpłatna, publiczna aplikacja mobilna, dzięki której możemy uzyskać szybki dostęp do swoich dokumentów i danych. Znajdziemy w niej m.in. dokument tożsamości, prawo jazdy, historię pojazdu, punkty karne czy legitymacje: szkolną, studencką lub emeryta-rencisty. Tylko w pierwszym kwartale 2023 r. zanotowano ponad milion instalacji. Od momentu udostępnienia pierwszej wersji aplikacji pobrano ją już 10 mln razy.

Ustawa o aplikacji mObywatel

– W ciągu ostatnich dwóch lat liczba pobrań aplikacji mObywatel wzrosła pięciokrotnie. To świadczy o tym, że cyfryzacja usług publicznych jest potrzebna, a społeczeństwo oczekuje tych zmian. Na bieżąco analizujemy potrzeby użytkowników. Z badań wynika, że oczekiwania są takie, aby aplikacja pomagała obywatelom załatwić sprawy urzędowe w dowolnym miejscu i czasie. Zatem myślenie o mObywatelu w kategorii portfela na dokumenty to już przeszłość. Nowa wersja aplikacji – mObywatel 2,0. – docelowo to będzie nasz cyfrowy asystent do kontaktu z urzędami. Aplikacja rządowa będzie przypominać, porządkować i informować o korespondencji urzędowej, a także umożliwiać e-płatności urzędowe i posługiwanie się cyfrowymi dokumentami – powiedział minister cyfryzacji Janusz Cieszyński.

Szersze wykorzystanie aplikacji w życiu publicznym będzie możliwe dzięki przyjęciu ustawy o aplikacji mObywatel. Ustawa spotkała się z pozytywną reakcją posłów i senatorów. Obecnie trwają prace legislacyjne w Sejmie.

Statystyki instalacji

Ministerstwo Cyfryzacji podało, że statystyki instalacji aplikacji mObywatel wyglądały następująco: 1 stycznia 2020 r. – 776 600 zainstalowanych aplikacji; 1 stycznia 2021 r. – 2 004 849; 1 stycznia 2022 r. – 6 625 566; 12 kwietnia 2022 r. – 7 564 886; 30 listopada 2022 r. – 9 002 126; 14 kwietnia 2023 r. – 10 014 437.

mObywatel jest stale rozbudowywany o nowe funkcje. Od stycznia 2023 r. w jego ramach dostępna jest mLegitymacja emeryta-rencisty, którą pobrało już ponad 353 tys. użytkowników. Do najpopularniejszych funkcji należy też sprawdzanie punktów karnych oraz danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym, polisie OC i karcie pojazdu. Z tych opcji skorzystało już ponad 6 mln osób. Użytkownicy doceniają również możliwość skorzystania z Karty Dużej Rodziny – pobrało ją 556 tys. osób.

