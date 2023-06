Niemcy stawiają Ukrainie dwa warunki członkostwa w UE

Według szefowej dyplomacji RFN Ukraina poczyniła już postępy w reformach, których wymaga od niej UE, zwłaszcza w obszarze wolnych mediów i praworządności.

Baerbock stwierdziła jednocześnie, że potrzebne są dalsze zmiany, "aby położyć kres 30-letniemu nepotyzmowi i, trzeba to jasno powiedzieć, korupcji".

Jej zdaniem zmiany na lepsze przebiegają na Ukrainie "w niewiarygodnym tempie", a Niemcy "intensywnie to popierają".

Baerbock nie ma wątpliwości, że Ukraina wejdzie do UE

Minister, która przemawiała na marginesie londyńskiej konferencji poświęconej odbudowie Ukrainy, powiedziała, że nie ma wątpliwości co do przyszłego członkostwa Kijowa w Unii, więc inwestycje prywatnych firm w odbudowę kraju są uzasadnione, bo "ostatecznie wzmacniają jednolity rynek europejski".

Baerbock oceniła, że Ukraina może stać się decydującym czynnikiem wzmocnienia unijnego jednolitego rynku, zwłaszcza w dziedzinie czystej energii.

KE szykuje rekordową pomoc finansową dla Kijowa. "Na bieżące wydatki"

W raporcie, który Komisja Europejska przedstawi państwom członkowskim w Brukseli w tym tygodniu, dotyczącym postępów Kijowa na drodze do UE, ma znaleźć się informacja, że Ukraina poczyniła znaczne postępy we wdrażaniu reform niezbędnych do rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych.

Wcześniej agencja Reutera podała, że Kijów spełnił dwa z siedmiu wymogów członkostwa w Unii, dokonując zmian w wymiarze sprawiedliwości i mediach.

Według najnowszy ustaleń Bloomberga, który powołuje się na źródła w Brukseli, Komisja Europejska przygotowuje się do udzielenia Ukrainie rekordowej pomocy finansowej w wysokości 50 mld euro na bieżące wydatki, w tym wynagrodzenia w sektorze publicznym i emerytury. W nagłych sytuacjach unijne środki mają zostać wykorzystane również na odbudowę zniszczeń wojennych.

