Prezydent podpisał ustawę wycofującą ograniczenia dot. gotówki

Do Nowego Ładu wprowadzono zapisy, które zakładają, że od 1 stycznia 2024 r. zostaną wprowadzone limity płatności gotówką. To m.in. 8 tys. zł w ramach jednej transakcji między przedsiębiorcami oraz 20 tys. zł wobec transakcji konsument-przedsiębiorca. Tymczasem podpisana przez prezydenta ustawa wycofuje ograniczenia w stosowaniu gotówki przy tych właśnie transakcjach.

Dobra informacja dla małych biznesów

W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazano, że wejście w życie powyższych regulacji może prowadzić do komplikacji niektórych rodzajów transakcji szczególnie dokonywanych przez mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców, w tym rzemieślników oraz osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, stąd konieczne jest zniesienie przewidzianych do wprowadzenia ograniczeń w tym zakresie. Wskazano, że w braku możliwości dokonania zapłaty gotówką strony muszą korzystać z innych form płatności, a oczekiwanie na przelew bankowy może w wielu wypadkach prowadzić do zaniechania transakcji. Może to prowadzić do utrudnień i ograniczać znacząco drobny handel. Mając na uwadze powyższe uchylono art. 22 pkt 1 ww. ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Z decyzji prezydenta zadowolony jest minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. To jego formacja, czyli Suwerenna Polska, wyszła z inicjatywą w tej sprawie. "Gotówka to wolność, niezależność i prywatność. To bezpieczeństwo własności. Zawsze będziemy bronić gotówki. Prezydencki podpis pod naszą ustawą uchylającą ograniczenia w płatnościach gotówką to obrona wolności Polaków" – napisał szef MS.

