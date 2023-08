Ile wynosi inflacja? GUS podał nowe dane

"Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w lipcu 2023 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 10,8 proc. (wskaźnik cen 110,8), a w stosunku do poprzedniego miesiąca obniżyły się o 0,2 proc. (wskaźnik cen 99,8)" - czytamy w komunikacie.

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 15,6 proc. r/r, nośników energii wzrosły o 16,7 proc., paliw do prywatnych środków transportu spadły o 15,5 proc., podano w komunikacie.

W ujęciu miesięcznym, ceny żywności i napojów bezalkoholowych spadły o 1,2 proc. m/m, nośników energii nie zmieniły się, a paliw do prywatnych środków transportu wzrosły o 0,4 proc..

Konsensus rynkowy wynosił: 10,9 proc. r/r i -0,1 proc. m/m.

Kaczyński: Mogliśmy obniżyć inflację

Komentując drożyznę panującą w sklepach, prezes PiS Jarosław Kaczyński stwierdził, że "putinflacja" jest zjawiskiem światowym. Jak dodał, rząd mógł szybko zdusić inflację, ale skutki dla gospodarki byłyby bardzo ryzykowne.

– Mieliśmy wybór - szybkie obniżenie inflacji, co wywołałoby bezrobocie i zapaść. Dla ogromnej większość społeczeństwa ta metoda byłaby niezwykle niebezpieczna. Metoda, którą zastosowaliśmy polegała na utrzymaniu konsumpcji na podobnym poziomie i zatrzymaniu bezrobocia. To było w interesie rozwoju polskiej gospodarki. Taką politykę prowadzimy. Dla nas jest to wyraz demokracji ekonomicznej – stwierdził prezes PiS.

KE wydała komunikat ws. polskiej gospodarki

Wskaźnik koniunktury gospodarczej (ESI) w Polsce wyniósł 94,1 pkt w lipcu 2023 r. 93,2 pkt wobec poprzedniego miesiąca – podała Komisja Europejska.

Wskaźnik koniunktury dla przemysłu wyniósł -21 pkt wobec -20,4 w poprzednim miesiącu, dla sektora usług wyniósł -7,2 pkt wobec -6,2 pkt w poprzednim miesiącu.

Wskaźnik koniunktury konsumenckiej wyniósł -3,4 pkt wobec -6,7 pkt w poprzednim miesiącu, natomiast wskaźnik dotyczący sprzedaży detalicznej wyniósł -3,6 pkt wobec -2,8 pkt w poprzednim miesiącu.

Wskaźnik koniunktury w sektorze budowlanym sięgnął -21,4 pkt w lipcu wobec -21,7 pkt miesiąc wcześniej. Wskaźnik oczekiwań dotyczących zatrudnienia (EEI) w przypadku Polski wyniósł w lipcu br. 97,5 pkt wobec 95,7 pkt w poprzednim miesiącu.

Czytaj też:

KE wydała komunikat ws. polskiej gospodarkiCzytaj też:

Stopa bezrobocia w Polsce. GUS przedstawił nowe dane