PGE, Tauron, Enea i Energa. Jest porozumienie ws. NABE

Wszystkie spółki wskazały, że podpisane porozumienie zawiera kluczowe warunki brzegowe planowanej transakcji.

Spółki podały także, że w ramach prac dot. wydzielenia aktywów węglowych i ich integracji w NABE minister aktywów państwowych Jacek Sasin złożył im propozycje nabycia przez Skarb Państwa aktywów węglowych.

PGE, Tauron, Enea i Energa

PGE otrzymała propozycję sprzedaży na rzecz Skarbu Państwa wszystkich posiadanych akcji spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Zgodnie z dokumentem, kwota ceny sprzedaży akcji PGE GiEK wynosi 849 mln zł w oparciu o wartość przedsiębiorstwa, ustaloną na 30 września 2022 r., skorygowaną o wartość długu netto.

Tauron poinformował, że otrzymał od Skarbu Państwa propozycję niewiążącego dokumentu podsumowującego warunki transakcji nabycia przez Skarb Państwa wszystkich posiadanych akcji spółki Tauron Wytwarzanie. Na wartość transakcji składają się dwa elementy: cena za akcje TW (cena sprzedaży) oraz wartość zadłużenia TW w stosunku do emitenta, które będzie podlegało spłacie. Skarb Państwa zaproponował nabycie akcji TW za cenę sprzedaży w kwocie 1 zł wraz ze spłatą wobec emitenta zadłużenia TW istniejącego na dzień nabycia akcji TW przez Skarb Państwa (dzień zamknięcia). Tauron przekazał również, że według stanu na 30 września 2022 r., zadłużenie stanowiło kwotę ponad 6,3 mld zł (kwota ta stanowi kapitał pożyczkowy plus naliczone odsetki do dnia 30 września 2022 r.). Zadłużenie do dnia zamknięcia zostanie zmniejszone o kwotę 652 mln zł w wyniku konwersji części istniejącego długu TW wobec emitenta na kapitał własny TW.

Enea otrzymała od Ministerstwa Aktywów Państwowych propozycję nabycia przez Skarb Państwa wszystkich posiadanych przez spółkę udziałów Enea Wytwarzanie oraz Enea Elektrownia Połaniec wraz z ich podmiotami zależnymi. Zgodnie z dokumentem, cena sprzedaży udziałów EW wynosi ponad 2,4 mld zł.

Energa podała, że spółka Energa Wytwarzanie (podmiot w 100 proc. zależny od Energi) otrzymała od Skarbu Państwa reprezentowanego, przez ministra aktywów państwowych Jacka Sasina, propozycję niewiążącego dokumentu podsumowującego warunki transakcji nabycia wszystkich posiadanych przez EWYT akcji spółki Energa Elektrownie Ostrołęka, stanowiących 89,64 proc. kapitału zakładowego EEO. Zgodnie z dokumentem, kwota ceny sprzedaży akcji EEO wynosi 153 mln zł w oparciu o wartość przedsiębiorstwa, ustaloną według mechanizmu na 30 września 2022 r.

Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego

Do NABE mają zostać wydzielone z grup kapitałowych spółek energetycznych z udziałem Skarbu Państwa aktywa związane z wytwarzaniem energii elektrycznej w konwencjonalnych jednostkach węglowych. Po wydzieleniu aktywów węglowych koncerny energetyczne mają skupić się na realizacji inwestycji nisko- i zeroemisyjnych.

Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego ma działać w formie spółki ze 100-procentowym udziałem Skarbu Państwa.

Czytaj też:

Sasin: Polska Grupa Zbrojeniowa rozwiąże problem z odpadami Nitro-ChemuCzytaj też:

"Stop manipulacji!". PGE startuje z kampanią informacyjną dotyczącą cen energii