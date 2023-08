Sasin: Polska Grupa Zbrojeniowa rozwiąże problem z odpadami Nitro-Chemu

"Poleciłem Polskiej Grupie Zbrojeniowej rozwiązać problem z odpadami spółki Nitro-Chem. Bezpieczeństwo Polaków jest najważniejsze" – napisał na portalu X minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Toksyczne odpady

Spółka Nitro-Chem jest częścią PGZ. W ostatnim czasie w mediach pojawiły się publikacje ostrzegające przed szkodliwymi odpadami z Nitro-Chemu, które dostają się do środowiska. Mowa o toksycznych chemikalia, które miały być wylewane do wody i zakopywane.

Odpady, jak informuje Onet.pl, pochodzą z produkcji trotylu. Są to zatężone ługi posiarczynowe, czyli "wody czerwone", oraz wyczerpany roztwór wodorotlenku sodu, czyli "wody żółte". Te ostatnie "są przede wszystkim żrące" – komentował dla Onetu dr. inż. Jakub Duszczyk.

— Jeżeli zaś chodzi o wody czerwone, to zawierają one bardzo duży ładunek związków organicznych, od pochodnych sulfonowych (głównie kwasu toluenodinitrosulfonowego), poprzez różnego rodzaju sole, po nitrotolueny w formie wolnej. W bezpośrednim kontakcie działają one drażniąco, jeśli przedostaną się do układu pokarmowego, to wywołają zatrucie, a w przypadku pożaru zadziałają przede wszystkim szkodliwie na układ oddechowy – tłumaczył ekspert.

PGZ zaprzecza oskarżeniom

Grupa PGZ protestuje przeciwko publikacjom portalu Onet.pl, stwierdzając, że Nitro-Chem nie ponosił odpowiedzialności za składowanie odpadów. Do sprawy tej odniósł się w cytowanym wpisie minister Sasin, stwierdzając, że "spółka Nitro-Chem została poszkodowana przez nieuczciwych kontrahentów".

"To Nitro-Chem przyczynił się do ujawnienia nielegalnego procederu i niezwłocznie poinformował o tym organy ścigania" – wskazała we wpisie w mediach społecznościowych grupa.

Grupa zarzuca dziennikarzom Onetu manipulowanie faktami. W związku z tym, poinformowała o skierowaniu sprawy do sądu.

