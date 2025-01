Atak nożownika. Wiadomo, kim jest napastnik. Scholz: Mam tego dosyć

W piątek w parku Schoental w bawarskim mieście Aschaffenburg w Niemczech doszło do ataku nożownika. W tragicznym zdarzeniu zginęło dwuletnie dziecko oraz 41-letni mężczyzna, który stanął w obronie małego chłopca. Dwie inne osoby zostały poważnie ranne.

Funkcjonariusze policji aresztowali sprawcę ataku nożem, 28-letniego Afgańczyka. "Die Welt" twierdzi, że mężczyzna był już znany służbom. Był on wcześniej skazany za przestępstwa kryminalne. Co więcej, istniały przesłanki wskazujące na to, że 28-latek był chory psychicznie.

Makabra w Niemczech. Scholz zabrał głos

– Mam dosyć oglądania brutalnych przestępstw, które zdarzają się tutaj co kilka tygodni. Przez sprawców, którzy przybyli do nas, aby znaleźć tu ochronę. Władze muszą pracować na pełnych obrotach, aby dowiedzieć się, dlaczego napastnik nadal przebywał w Niemczech. Ustalenia muszą natychmiast pociągnąć za sobą konsekwencje, nie wystarczy o tym mówić – powiedział kanclerz Niemiec Olaf Scholz.

Bawarski minister spraw wewnętrznych Joachim Herrmann przekazał, że sprawca wyraźnie celował w grupę przedszkolną. Zaatakował dzieci nożem kuchennym i śmiertelnie ranił chłopca pochodzenia marokańskiego. Poważnie ranił także 61-letniego mężczyznę i dwuletnią dziewczynkę z Syrii.

28-letni Afgańczyk przyjechał do Niemiec w listopadzie 2022 r. Złożył wniosek o azyl. Jego sprawa została zamknięta po tym, jak mężczyzna sam zadeklarował, że chce opuścić kraj, co później – jak się okazuje – nakazał mu Federalny Urząd ds. Migracji i Uchodźców.

Według gazety "Main-Echo", nauczycielki ze żłobka przebywały w parku z pięciorgiem małych dzieci. Napastnik miał podążać za grupą. Kiedy opiekunki chciały opuścić park, mężczyzna miał je zaatakować. Jego celem były dzieci. Agencja prasowa dpa przypomniała, że w listopadzie ubiegłego roku policja zaklasyfikowała park Schoental jako "niebezpieczne miejsce". Było to spowodowane napadami rabunkowymi i napaściami, których dokonywały osoby uzależnione od narkotyków.

