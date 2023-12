Domański szykuje rewolucję personalną w KAS

"W poniedziałek, bądź we wtorek odwołamy osoby z administracji skarbowej i powołamy nowe kierownictwo" – ustalił nieoficjalnie portal money.pl, powołując się na osobę z Ministerstwa Finansów.

Jak czytamy, ze stanowiskiem ma się pożegnać Bartosz Zbaraszczuk, sekretarz stanu oraz szef Krajowej Administracji Skarbowej. "Za rządów PiS zrobił ekspresową karierę w służbach. W dwa lata szef KAS awansował on aż o kilka stopni: od szeregowca do inspektora. Szybkie pięcie się na szczeblach kariery wywołało niezadowolenie w służbach i przyciągnęło uwagę mediów. Teraz, za nowej koalicji, kariera Zbaraszczuka ma zostać zastopowana" – wskazano.

– Te przyśpieszone awanse psują państwo, demoralizują służby i obniżają, a wręcz ośmieszają mundur. To patologia, którą wymyśliło i wprowadziło Prawo i Sprawiedliwość. Pośpiesznie awansujący nie są wierni służbie, jej etosowi tylko tym, którym zawdzięczają swoje awanse – komentował kilka miesięcy temu dla TVN24 poseł Marek Biernacki.

Dymisje w KAS mają też objąć inne osoby.

Trwają prace nad budżetem

Money.pl pisze także, że prace nad budżetem "idą bardzo dobrze i lada moment rząd przedstawi oficjalnym kanałem efekt prac",

– Są to ważne informacje dla rynku, dlatego staramy się, aby nie wyciekały one nieoficjalnymi drogami – wyjaśnia osoba z resortu. "W ostatnim czasie do zespołu ministra finansów Andrzeja Domańskiego dołączyła doświadczona urzędniczka resortu Hanna Majszczyk, która zjadła zęby na tworzeniu budżetów dla różnych ekip politycznych" – przypomina portal.

– Sobota i niedziela będą pracujące dla rządu, głównym tematem prac będzie projekt budżetu na 2024 r.; planujemy przyjąć go na wtorkowym posiedzeniu rządu – zapowiedział podczas piątkowej konferencji prasowej szef KPRM Jan Grabiec.

