Komisja Europejska wydała komunikat ws. polskiej gospodarki

Wskaźnik koniunktury dla przemysłu wyniósł -17,2 pkt wobec -16,5 w poprzednim miesiącu, dla sektora usług wyniósł -2,9 pkt wobec -4,1 pkt w poprzednim miesiącu.

Wskaźnik koniunktury konsumenckiej wyniósł -3 pkt wobec -1,4 pkt w poprzednim miesiącu, natomiast wskaźnik dotyczący sprzedaży detalicznej wyniósł -0,2 pkt wobec 0 pkt w poprzednim miesiącu.

Wskaźnik koniunktury w sektorze budowlanym sięgnął -17,5 pkt w grudniu wobec -17,8 pkt miesiąc wcześniej.

Wskaźnik oczekiwań dotyczących zatrudnienia (EEI) w przypadku Polski wyniósł w grudniu ub.r. 99,1 pkt wobec 99,6 pkt w poprzednim miesiącu.

Z kolei wskaźnik koniunktury gospodarczej w strefie euro wyniósł 96,4 pkt w grudniu ub.r. wobec 94 pkt w poprzednim miesiącu, podała Komisja Europejska (KE). Konsensus rynkowy wynosił 93,7 pkt. Wskaźnik oczekiwań dotyczących zatrudnienia (EEI) w przypadku strefy euro w grudniu br. wyniósł 102,8 pkt wobec 102,7 pkt miesiąc wcześniej.

OECD: Polska liderem wzrostu PKB

Jak niedawno informowaliśmy, Polska odnotowała najsilniejszy wzrost PKB w trzecim kwartale tego roku wśród państw OECD.

Według tymczasowych szacunków, produkt krajowy brutto (PKB) w OECD wzrósł w trzecim kwartale 2023 r. o 0,5 proc., czyli w takim samym tempie, jak w poprzednim kwartale tego roku.

W krajach G7 wzrost PKB w III kw. wyniósł 0,6 proc., co oznacza poprawę sytuacji – w II kw. było to 0,4 proc. Przyczyniło się do tego znaczne przyspieszenie wzrostu PKB w Stanach Zjednoczonych (1,2 proc. w III kw. w porównaniu z 0,5 proc w II kw.). Pozostałe kraje G7 odnotowały w trzecim kwartale zerowy, bliski zera lub ujemny wzrost: wzrost był zerowy w Kanadzie, Włoszech i Wielkiej Brytanii; wyniósł 0,1 proc. we Francji oraz był ujemny w Japonii i Niemczech (-0,5 proc. i -0,1 odpowiednio proc.).

Spośród innych krajów OECD, najsilniejszy wzrost PKB w III kwartale odnotowały Polska i Kostaryka (odpowiednio 1,4 proc. i 1,3 proc.), a za nimi plasowały się Węgry i Meksyk (po 0,9 proc.). Z kolei PKB najbardziej spadł w Irlandii (-1,8 proc.), a następnie w Finlandii (-0,9 proc.).

