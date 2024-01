Wielka rewolucja w podatkach odwołana. Domański: Wykryliśmy krytyczne błędy

– Już w trakcie wstępnych analiz wykryliśmy krytyczne błędy, które w mojej ocenie uniemożliwają wprowadzenie Krajowego Systemu eFaktur w 2024 r. Problemy te dotyczą kodu, systemu jego funkcjonalności oraz wydajności – poinformował Domański na konferencji prasowej w piątek.

Domański: Nie możemy dopuścić do bałaganu na kształt Polskiego Ładu

– Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której polskie firmy nie mogą wystawiać faktur. Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której stabilność obrotu gospodarczego jest zagrożona. Nie możemy dopuścić do paraliżu i bałaganu na kształt Polskiego Ładu – stwierdził minister.

Zapowiedział, że jeszcze dziś opublikowany zostanie przetarg na zewnętrzny audyt systemu. – Być może wykaże on potencjalne kolejne błędy – dodał.

Domański ogłosił również zintensyfikowanie procesu konsultacji z przedsiębiorcami, tak aby KSeF wprowadzony został "nie wbrew, ale wraz i przy pełnym współdziałaniu ze środowiskami przedsiębiorców".

– KSeF jest potrzebny polskiej gospodarce i chcę to bardzo wyraźnie podkreślić, że będzie wprowadzony. Musimy dbać o dochody budżetu, uszczelniać system i informatyzować polską gospodarkę. To jasne i oczywiste. Z drugiej strony wprowadzenie KSeF-u nie może zachwiać stabilności prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce – argumentował szef resortu.

Łoboda o dwóch błędach w systemie

Wiceminister finansów i szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) Marcin Łoboda wyjaśnił, na czym polegają problemy, które zidentyfikowano.

– Błędy, które są związane z prowadzeniem Krajowego Systemu e-Faktur, to przede wszystkim przepustowość. To jest to, co przedsiębiorcy najbardziej mogą odczuć, a mianowicie: wejście do KSeF może być zablokowane właśnie poprzez brak odpowiedniego narzędzia, kodu, powodując, że nie będą mogli wystawić e-faktur – tłumaczył.

Jako drugi z błędów wskazał możliwość reagowania na błędy po stronie informatycznej po stronie firm.

– Ten system powinien zabezpieczać możliwość działania, jeżeli te błędy się pojawią przede wszystkim u przedsiębiorcy. Żeby miał komfort (...) prowadzenia działalności gospodarczej, to zabezpieczenie musi umożliwiać, że wystawi tą fakturę, a ta faktura i tak trafi do systemu KSeF. A co za tym idzie naszym priorytetem jest, aby przedsiębiorcy nie odczuli zbytnio przejścia na poziom na poziom e-faktur z faktur papierowych – powiedział Łoboda.

Co to jest KSeF?

Krajowy System e-Faktur umożliwia wystawianie i udostępnianie faktur ustrukturyzowanych. W początkowym okresie faktury ustrukturyzowane będą funkcjonowały w obrocie gospodarczym jako jedna z dopuszczanych form dokumentowania transakcji, obok faktur papierowych i obecnie występujących w obrocie gospodarczym faktur elektronicznych.