Powrót podwyżek na stacjach. "Odwrócenie kierunku"

"Odwrócenie kierunku zmian cen na krajowym rynku hurtowym w połowie tygodnia, ze względu na wzrost cen ropy naftowej, może skutkować powrotem podwyżek na stacje" – czytamy w komunikacie BM Reflex.

W przypadku benzyny średnie ceny w kraju mogą wzrosnąć o 3-5 gr/l, a oleju napędowego – o 7-10 gr/l.

Sytuacja na stacjach paliw

Pogłębienie obniżek cen paliw w hurcie w pierwszej połowie mijającego tygodnia wpłynęło na sytuację w detalu. W krótkim czasie ceny paliw w sprzedaży hurtowej spadły o 7-9 groszy na litrze, co wystarczyło, aby obniżyć ceny paliw na części stacji, zwłaszcza tej, na którą trafiło paliwo z tańszych dostaw. Na części stacji ceny pozostały bez zmian lub jeszcze rosły. Ta zróżnicowana w skali całego kraju sytuacja na stacjach sprawiła, że średnie ceny paliw w tym tygodniu zmieniły się nieznacznie wobec poziomów z ubiegłego tygodnia.

Aktualnie za paliwa płacimy średnio: za benzynę bezołowiową 95 – 6,40 zł/l (-1 gr/l w ciągu tygodnia), bezołowiową 98 – 6,94 zł/l (+1 gr/l), olej napędowy – 6,58 zł/l (-1 gr/l), autogazu – 2,90 zł/l (-1 gr/l).

Koszty tankowania, mimo styczniowych podwyżek cen na stacjach, pozostają niższe niż przed rokiem. Za benzyny 95 i 98 płacimy odpowiednio 28 i 42 gr/l mniej, za diesla 89 gr/l, a autogaz – 32 gr/l mniej niż rok temu.

Wzrost cen ropy naftowej

Ceny kwietniowej serii kontraktów na ropę Brent wzrosły w piątek rano w rejon 82 USD/bbl. W skali tygodnia ropa Brent podrożała ponad 4 USD/bbl. Ceny rosyjskiej ropy Urals FOB Rotterdam wzrosły do 68,80 USD/bbl. W okresie 1-8 lutego ceny diesla na rynku ARA wzrosły około 30 USD/t (120 zł/m3), natomiast benzyny – 29 USD/t (103 zł/m3).

"W cenach mamy premię za ryzyko geopolityczne. Rynek zdaje się nie wierzyć w szybkie ustabilizowanie sytuacji na Bliskim Wschodzie, zarówno jeśli chodzi o wojnę Izraela z Hamasem, jak i bezpieczeństwo transportu morskiego przez Morze Czerwone. Rosną także oczekiwania przedłużenia wprowadzonych przez OPEC+ od początku roku dobrowolnych cięć produkcji w łącznej skali 2,2 mln bbl/d. Wstępnie dobrowolne cięcia produkcji miały obowiązywać do końca marca" – podano w analizie.

Amerykańska EIA spodziewa się średniej ceny ropy Brent w tym roku na poziomie 82,42 USD/bbl, w przyszłym natomiast – 79,48 USD/bbl.

Międzynarodowa Agencja Energii szacuje, że do 2030 r. Indie staną się źródłem największego wzrostu konsumpcji ropy naftowej na świecie. Indie w 2023 r. zaimportowały zgodnie z danymi IEA 4,6 mln bbl/d ropy naftowej. Do 2030 r. import netto ropy naftowej ma wzrosnąć zdaniem IEA do 5,8 mln bbl/d.

Czytaj też:

Stopy proc., prognoza inflacji, złoto, współpraca z rządem. Konferencja prezesa NBP