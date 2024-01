Złe wieści dla kierowców. Paliwo pójdzie w górę

Po raz pierwszy od połowy listopada ub. roku na stacje wróciły podwyżki cen benzyn i oleju napędowego. Chociaż średni poziom cen w dalszym ciągu wygląda na stabilny, to na części stacji ceny paliw rosły do 5-7 groszy na litrze. Te podwyżki to zapowiedź zmian cen w kolejnych dniach na pozostałych stacjach, w wyniku których średnie ceny benzyny i oleju w kraju mogą wzrosnąć od 5 do 10 groszy na litrze wobec aktualnych poziomów – ocenia BM Reflex.

Ryzyko podwyżek



Aktualnie średnie ceny na stacjach kształtują się na poziomie odpowiednio: benzyny bezołowiowej 95 – 6,24 zł/l (+1 gr/l w ciągu tygodnia), bezołowiowej 98 – 6,79 zł/l (+1 gr/l), oleju napędowego 6,40 zł/l (bz), autogazu – 2,88 zł/l (-1 gr/l).

Ryzyko podwyżek będzie tym większe, im bardziej będą drożały paliwa w hurcie. Do teraz hurtowe ceny benzyny Pb95 wzrosły o 14 groszy na litrze brutto, a oleju napędowego o blisko 16 groszy na litrze. Największy wzrost cen nastąpił w przypadku benzyny Pb98 o 30 groszy na litrze. Skala dotychczasowego wzrostu cen w sprzedaży hurtowej to efekt droższej ropy naftowej i paliw gotowych oraz jednoczesnego osłabienia złotego wobec USD, twierdzą analitycy.

Co z ropą naftową?

Ceny ropy naftowej pozostają w konsolidacji. W piątek rano notowania marcowej serii kontraktów na ropę Brent utrzymują się w rejonie 79 USD/bbl i jest to poziom około 0,9 USD/bbl wyższy niż przed tygodniem. Wsparciem dla rynku pozostaje ryzyko geopolityczne.

Indie póki co w styczniu nie dokonały żadnego eksportu diesla do Europy ze względu na wzrost ryzyka transportu przez Morze Czerwone. W lutym większe przestoje remontowe rozpoczynają amerykańskie rafinerie. Zarówno USA jak i Indie po wybuchu wojny na Ukrainie zwiększyły istotnie dostawy diesla do Europy. Zgodnie z szacunkami S&P Global w okresie wrzesień-październik 2023 udział diesla z USA i Indii stanowił w strukturze całkowitego europejskiego importu (szacowanego na 1,3 mln bbl/d) odpowiednio 8% oraz 10%.

Prognozy OPEC optymistyczne

Międzynarodowa Agencja Energii (IEA) sygnalizuje gotowość działania w razie potencjalnego kryzysu podażowego w związku z problemami transportu przez Morze Czerwone. IEA podkreśla jednak, że od strony podażowej rynek ropy naftowej w roku 2024 wydaje się być dobrze zaopatrzony. IEA oczekuje wzrostu światowej konsumpcji ropy naftowej w tym roku o 1,2 mln bbl/d i rekordowego przerobu ropy naftowej w światowych rafinerach na poziomie 83,3 mln bbl/d, czyli o 0,8 mln bbl/d więcej niż w ostatnim rekordowym roku 2018.

Prognozy OPEC po raz kolejny są najbardziej optymistyczne. Kartel spodziewa się wzrostu światowej konsumpcji ropy naftowej w tym roku o 2,25 mln bbl/d, w przyszłym natomiast o 1,8 mln bbl/d. Prognozowane tempo wzrostu na rok 2024 jest aż o ponad 1 mln blb/d wyższe w porównaniu choćby z prognozami amerykańskiej EIA czy IEA. OPEC oczekuje, że popyt na ropę będzie rósł nieprzerwanie (choć w znacznie niższym tempie) do 2045 roku osiągając wówczas poziom 116 mln bbl/d wobec 102,1 mln bbl/d w roku 2023.

