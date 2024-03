Tusk mijał się z prawdą? Posłowie alarmują w sprawie słów premiera

W połowie lutego podczas posiedzenia Rady Gabinetowej Donald Tusk przekonywał, że projektowi CPK należy bacznie się przyjrzeć, aby nie doszło do zmarnowania publicznych pieniędzy. Szef rządu powiedział, że "wszystkie dotychczasowe ekspertyzy, z jakimi mieliśmy okazję się zapoznać, stawiają pod znakiem zapytania zarówno dane wyjściowe, jak i dane końcowe, jeśli chodzi o tę inwestycję".

Gdzie są ekspertyzy Tuska?

Posłowie Paulina Matysiak z Lewicy oraz Piotr Müller i Krzysztof Kubów z Prawa i Sprawiedliwości postanowili zapytać, gdzie są ekspertyzy, na które powoływał się szef rządu. Jak się okazuje, takich dokumentów prawdopodobnie nie ma. Tak przynajmniej wynika z odpowiedzi, jakie otrzymali parlamentarzyści na swoje interpelacje.

"Kancelaria Prezesa Rady Ministrów nie wskazała ekspertyz, na które powoływał się premier oraz wyjaśniła, że nie posiada utrwalonych na nośniku ekspertyz ani informacji publicznej w zakresie objętym wnioskiem" – napisała Matysiak na swoim koncie w serwisie X. Z kolei Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej odesłało poseł do strony internetowej, na której znajdują się akty prawne dotyczące CPK. Nie ma tam jednak żadnych ekspertyz, o których mówił Donald Tusk.

Piotr Müller otrzymał identyczną odpowiedź jak poseł Lewicy. W KPRM nie ma żadnych dokumentów mówiących o bezzasadności budowy CPK. Resort funduszy i polityki regionalnej odesłał polityka PiS do tej samej strony, na którą zaprosił Matysiak.

"Wygląda na to, że minister @LasekMaciej urządza po prostu audytowy teatr. W czyim interesie? Na pewno nie Polski. Jeśli prześledzi się rożne ekspertyzy – czy te powstałe za rządów SLD, PO-PSL, czy potem za czasów @pisorgpl, to wniosek jest jeden – Polska potrzebuje nowego portu lotniczego" – napisał poseł PiS.

Müllerowi wtóruje Matysiak, która stwierdziła w swoim wpisie, że "eksperci są jednoznaczni w ocenach, ze wszystkich ekspertyz zleconych przez rządy od SLD, przez PO-PSL, po PiS jasno wynika, że potrzebujemy nowego portu lotniczego".

"I co? Przychodzi @LasekMaciej i opowiada nam teraz bajki, że będziemy weryfikować te dane i że od tego jest audyt. Te analizy zrobione za «PiS», czyli przez CPK, raczej będą zbadane (w opisie przetargu części lotniskowej jest weryfikacja założeń przyjętych do prognoz ruchu lotniczego oraz weryfikacja dostosowania planów do tych prognoz). Tych wcześniejszych ekspertyz nikt, w tym Maciej Lasek, nie podważa" – dodała.

