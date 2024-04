100 miliardów dolarów dla Ukrainy. Jest nowy plan wsparcia Kijowa

NATO opracowuje plan stworzenia dla Ukrainy pięcioletniego pakietu pomocy wojskowej w wysokości do 100 miliardów dolarów. Sojusz stara się tym samym chronić Kijów przed zmianami politycznymi w Stanach Zjednoczonych, przede wszystkim ewentualnemu powrotowi do władzy Donalda Trumpa.

Plan Stoltenberga

Propozycję powołania tzw. misji na Ukrainę wysunął Sekretarz Generalny NATO Jens Stoltenberg. Ministrowie spraw zagranicznych Sojuszu będą dyskutować na ten temat w środę, 3 kwietnia. Jeśli plan zostanie zatwierdzony, Sojusz przejmie także kontrolę nad Grupą Ramstein pod przewodnictwem USA.

Stoltenberg, który ustąpi ze stanowiska jesienią tego roku, pragnie osiągnąć porozumienie przed lipcowym szczytem przywódców NATO w Waszyngtonie.

– To będzie przekroczenie Rubikonu. NATO odegra rolę w koordynowaniu dostaw ofensywnej broni dla Ukrainy. Widzę wyłaniający się konsensus i myślę, że go osiągniemy, zanim wsiądziemy do samolotu do Waszyngtonu – powiedział "Financial Times" jeden z rozmówców.

Gazeta zwraca uwagę, że propozycja utworzenia misji pojawia się w czasie, gdy administracja Bidena stara się uzyskać zgodę Kongresu na ponadpartyjny pakiet wsparcia wojskowego dla Ukrainy o wartości 60 miliardów dolarów. Donald Trump otwarcie wypowiadał się przeciwko niemu. Wielu sojuszników postrzega impas jako zapowiedź tego, jak zmieni się polityka USA wobec Kijowa w przypadku zwycięstwa Trumpa.

Dyplomaci twierdzą, że udział Stanów Zjednoczonych w kwocie 100 miliardach dolarów będzie znacznie mniejszy niż ponadpartyjny pakiet pomocowy, który jest opóźniany. Trwa debata na temat struktury finansowania tego funduszu, a niektórzy nalegają na taki sam przydział środków, jaki jest stosowany do finansowania wspólnego budżetu NATO.

