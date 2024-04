Budka o nowym zarządzie Orlenu. "Jednym z kryteriów jest udział osób różnej płci"

– Zarząd Orlenu składa się z kilku osób, które zostały oddelegowane przez radę nadzorczą, funkcjonuje normalnie. Natomiast rada nadzorcza kończy postępowanie, ponieważ zgłosiło się ponad 200 osób. (…) Nie rozmawiałem jeszcze z przewodniczącym rady profesorem Popiołkiem, czy będą podejmować tę decyzję, ale wszystko wskazuje na to, że powinni być gotowi w przyszłym tygodniu" – powiedział Budka w TVN24.

Podkreślił, że wybór zostanie podjęty po przesłuchaniu wszystkich kandydatów, zaś rada nadzorcza podejmuje autonomiczne decyzje.

– Ważne jest, by ta chyba najważniejsza polska spółka, albo jedna z najważniejszych, miała profesjonalny zarząd. Dbamy o to, żeby każdy segment w każdej spółce był prowadzony przez odpowiednią osobę. Ja również staram się, na ile to możliwe, żeby zanim jeszcze wejdzie dyrektywa europejska, żeby zadbać o uczestnictwo osób różnej płci. To też jest jedno z kryteriów – dodał minister.

260 kandydatów do zarządu Orlenu

18 marca rada nadzorcza Orlenu poinformowała, że postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska 9 członków zarządu Orlenu, z uwagi na dużą liczbę zgłoszeń, może się przedłużyć. Na początku ub. miesiąca podała, że w postępowaniu wpłynęło 260 zgłoszeń kandydatów i kandydatek.

Obecnie w skład zarządu Orlenu wchodzą: p.o. prezesa Witold Literacki, członek zarządu Józef Węgrecki oraz delegowani z rady nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka zarządu Kazimierz Mordaszewski, Ireneusz Sitarski i Tomasz Zieliński.

Koncern multienergetyczny

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego.

W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Energi, Grupy Lotos oraz PGNiG. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 372,64 mld zł w 2023 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Czytaj też:

Fuzja Orlenu z PGNiG. Kluczowy warunek spełniony