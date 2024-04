Masowe zwolnienia w Polsce. Francuski koncern zamyka zakład w Olsztynie

Olsztyńska fabryka francuskiego giganta to obecnie jeden z jego największych zakładów na świecie. Produkowane są tutaj opony do samochodów ciężarowych, osobowych, dostawczych, rolniczych oraz półprodukty, formy itd. Fabryka zatrudnia obecnie ok. 5 tysięcy osób.

Koncern zamyka produkcję

Wkrótce się to jednak zmieni, ponieważ kierownictw koncernu zadecydowało o likwidacji oddziału produkującego ogumienie dla ciężarówek. Decyzja została uzasadniona zbyt wysokim kosztem produkcji. Zakład zostanie przeniesiony do Rumunii. Pracę w Polsce straci 500 osób, choć jak zapewnia firma, duża część z nich zostanie zatrudniona w innych oddziałach fabryki. Z kolei osoby w wieku przedemerytalnym otrzymają pakiety socjalne.

– Część osób zostanie przeniesiona do innych wydziałów bądź musi sobie szukać wyjścia... czyli słynna brama nr 1. Przecież hasło Michelina brzmi "produkujemy przyszłość”. Osoby w wieku przedemerytalnym wygrały los na loterii. Michelin będzie im płacił pakiet socjalny, tzw. odprawy – powiedział anonimowy rozmówca cytowany przez portal olsztyn.com.pl, który informuje o likwidacji miejsc pracy.

Zwolnienia grupowe

W mediach pojawia się coraz więcej informacji o zwolnieniach grupowych w Polsce. Ostatnio głośno było o zwolnieniu prawie 800 osób z fabryki odzieży Levi Strauss na Mazowszu. Do producenta znanych dżinsów dołączają niestety kolejne wielkie koncerny.

Zwolnienia grupowe w Polsce planują m.in. Nokia (800 osób), Pepsi Co. (200 osób), Agora (190 osób), ING (1500 osób), Infosys (192 osoby) czy ABB (600 osób). Inne koncerny idą jeszcze dalej i likwidują swoje zakłady w naszym kraju. Tak stało się z fabryką firmy Stellantis czy Signify.

Jak twierdzą przedsiębiorcy, powodem zwolnień jest m.in. podwyżka płacy minimalnej. To powoduje wzrost kosztów zatrudnienia, co często przechyla szalę decyzji o redukcji zatrudnienia lub nawet wyjściu z Polski. Częstym kierunkiem, do którego przenoszą się firmy z naszego kraju są Indie. Taką decyzję podjął ostatnio Infosys.

