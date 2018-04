Szacunek dla klasy średniej

Pojęcie klasy średniej to jedno z najbardziej pustych pojęć w ekonomii i socjologii. Co naukowiec, to definicja. Według różnych sondaży częścią klasy średniej czuje się ok. 60 proc. Polaków. Przedsiębiorcy, lekarze, adwokaci, dziennikarze, naukowcy – ci wszyscy, którzy nie korzystają z przywilejów odcinania finansowych kuponów, a jednocześnie żyją na na tyle dobrym poziomie, by nie czuć się „klasą niższą”.