Ilu w Polsce jest "gniazdowników"? GUS podał dane

"W 2022 r. 1,7 mln osób w wieku 25-34 lata mieszkało z rodzicami i nie założyło własnej rodziny. Badane zjawisko cechuje się dużym zróżnicowaniem przestrzennym. Największy odsetek gniazdowników wystąpił w województwach świętokrzyskim (41%), podkarpackim i lubelskim (po 39 proc.). Najmniejszy – nieprzekraczający 30 proc. – odnotowano w województwach: mazowieckim, pomorskim i dolnośląskim" – czytamy w komunikacie.

W 2022 r. większość gniazdowników (63 proc.) pracowało zawodowo, 6 proc. było bezrobotnych, a 31 proc. biernych zawodowo.

Więcej mężczyzn niż kobiet wśród "gniazdowników"

Odsetek mężczyzn wśród gniazdowników wyniósł 63 proc. wobec 37 proc. wśród kobiet, podano także.

"Większa koncentracja gniazdowników występowała w gminach we wschodniej Polsce. Gmin, w których odsetek osób dorosłych mieszkających z rodzicami wynosił co najmniej 50 proc. było w Polsce 19, z czego 10 to gminy województwa podlaskiego. Z kolei największe miasta i ich obszary funkcjonalne charakteryzowały się najniższym poziomem zjawiska. Wśród miast wojewódzkich najniższy odsetek gniazdowników odnotowano we Wrocławiu (18 proc.) i w Warszawie (19 proc.), a najwyższy w Kielcach (36 proc.) i Olsztynie (32 proc.)" – czytamy dalej.

Nieco ponad 6,6 proc. gniazdowników w Polsce studiowało lub uczyło się, odsetek ten zmniejszał się wraz z wiekiem – od 19 proc. dla osób w wieku 25 lat do niespełna 2 proc. wśród osób 34-letnich. Aktywność edukacyjną częściej podejmowały kobiety niż mężczyźni (8,6 proc. wobec 5,4 proc.), podał GUS.

Najwięcej pracujących było wśród gniazdowników mieszkających w województwach centralnych: wielkopolskim, łódzkim i mazowieckim – powyżej 67 proc., podano także.

"Gniazdownicy" w Polsce

"W miastach wojewódzkich najwięcej pracujących gniazdowników było w Poznaniu, Warszawie i Katowicach – powyżej 64%, a najwięcej niepracujących (łącznie bezrobotnych i biernych) – w Lublinie (47 proc.). W miastach średniej wielkości najwyższe odsetki pracujących gniazdowników (powyżej 70 proc.) odnotowano w miastach: Środa Wielkopolska, Orzesze, Kościan, Gostyń, Września, Sulejówek, Krotoszyn, Pszczyna, Mikołów, Sochaczew" – czytamy dalej.

Liczba gniazdowników z niepełnosprawnościami na koniec 2022 r. wyniosła 102 tys., co stanowiło 5,9% badanej populacji, podał GUS.

Co piąty gniazdownik miał rodzica z orzeczeniem o niepełnosprawności. Częściej niepełno- sprawność dotyczyła matek (52 proc.) niż ojców (39 proc.), a 9 proc. – obojga rodziców. Występowały też przypadki (1,7 proc. gniazdowników), gdzie zarówno rodzic, jak i gniazdownik, były osobami z niepełnosprawnościami, wskazano też w materiale.

"Z przynajmniej jednym rodzicem, będącym osobą z niepełnosprawnością, mieszkało 20,4 proc. młodych mężczyzn i 18,5 proc. kobiet, którzy nie założyli własnej rodziny. Udział gniazdowników będących w takiej sytuacji wzrastał wraz z ich wiekiem: od 15,6 proc. wśród 25-letnich do 26,3 proc. wśród 34-letnich mężczyzn oraz od 14,8 proc. wśród 25-letnich do 24,3 proc. wśród 34-letnich kobiet" – napisał Urząd.

Czytaj też:

Co dalej z dopłatami do kredytów mieszkaniowych? Minister podaje datęCzytaj też:

Jaka inflacja w czerwcu? GUS podał wstępne dane