Zapadła ostateczna decyzja w sprawie KPO. Do kiedy przelewy?

"Decyzję podjęli we wtorek 16 lipca ministrowie finansów unijnych krajów na spotkaniu w Brukseli. Kilkanaście dni temu zgodę dała Komisja Europejska" – informuje Gazeta.pl.

Zmiany w KPO

"Dowiezione. Rada UE właśnie przyjęła rewizję KPO. Teraz czas intensywnych inwestycji. We wrześniu składamy dwa wnioski o płatność. A pod koniec roku kolejny, jeszcze większy niż poprzedni, przelew dla Polski" – napisała na X minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Ostateczne korekty w Krajowym Planie Odbudowy to m.in. dopłata do zakupu pojazdów elektrycznych, pojawienie się nowych funduszy na ocieplanie budynków wielorodzinnych, środki na szpitale i wsparcie rolników. Omawiane zmiany to przeniesione Fundusz Elektromobilności z grantów do pożyczek – ok. 4,9 mld zł; uwolnione środki przeznaczono m.in. na bezpieczeństwo żywności i rolnictwa 4.0 (ok. 2,6 mld zł) oraz na ocieplenie bloków i kamienic (ok. 605 mln zł).

Przyznana pula wynosi 60 miliardów euro

Warszawa ma w najbliższym czasie wysłać do Brukseli kolejne wnioski o wypłatę pieniędzy. Do tej pory pojawił się tylko jeden wniosek. Polska otrzymała 6,3 mld euro oraz 5 miliardów zaliczki. W tym roku Polska ma otrzymać łącznie 23 miliardy euro, a cala przyznana pula wynosi 60 miliardów euro. Nasz kraj musi wydać te pieniądze do końca 2026 roku. To o około 2 lata mniej niż w przypadku większości krajów Unii Europejskiej. Opóźnienie wynikało z konfliktu między rządem Prawa i Sprawiedliwości a Komisją Europejską wokół tzw. praworządności.

Komisja Europejska zaakceptowała zmiany w polskim Krajowym Planie Odbudowy przedstawione przez rząd 30 kwietnia. Tego samego dnia Rada Ministrów przyjęła rewizję KPO. W przyjętej rewizji m.in. zastąpiono podatek od samochodów spalinowych systemem dopłat – w bazowej kwocie 30 tys. zł na pojazd – do zakupu samochodów elektrycznych. Program grantowy w ramach KPO ma kosztować 1,5 mld zł i ruszyć jeszcze w tym roku.

