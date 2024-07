Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec czerwca wzrosło o ponad 25 mld zł

Resort kierowany przez Andrzeja Domańskiego (KO) opublikował w poniedziałek wstępne szacunkowe dane o zadłużeniu Skarbu Państwa na koniec czerwca br. Wynika z nich, że na koniec ubiegłego miesiąca zadłużenie SP wyniosło 1 bln 474,8 mld zł, a więc wzrosło o 25,6 mld zł, czyli o 1,8 proc. w stosunku do końca maja.

Dług krajowy wyniósł ok. 1 bln 127,6 mld zł, a dług w walutach obcych wyniósł ok. 347,3 mld zł, co stanowi 23,5 proc. całości długu Skarbu Państwa – czytamy w komunikacie MF.



Zadłużenie Skarbu Państwa rośnie. Wynosi prawie 1,5 biliona złotych

Resort podał także, że zadłużenie SP na koniec maja 2024 r. wyniosło 1 bln 449 mld 227,6 mln zł.



Jak tłumaczy ministerstwo, wzrost zadłużenia w ubiegłym miesiącu był głównie wypadkową:

• Potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+14,9 mld zł), w tym deficytu budżetu państwa w wysokości 13,3 mld zł, zarządzania środkami europejskimi (+2,1 mld zł) oraz konsolidacji zarządzania płynnością (-1,0 mld zł);

• Zmniejszenia stanu środków na rachunkach budżetowych (-9,6 mld zł);

• Przekazania obligacji skarbowych na podstawie innych ustaw niż ustawa o finansach publicznych (+2 mld zł);

• Zmiany pozostałego zadłużenia SP (+0,4 mld zł), w tym wzrostu depozytów jednostek sektora finansów publicznych (+2,5 mld zł), spadku depozytów jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych (-1,8 mld zł) w ramach konsolidacji zarządzania płynnością;

• Różnic kursowych (-5,2 mld zł): umocnienia PLN wobec EUR o 1,2 proc., wobec USD o 2,4 proc., wobec CNY (juan chiński – red.) o 2,4 proc. oraz wobec JPY (jen japoński – red.) o 2,6 proc.



