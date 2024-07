W tym roku państwo wypłaci ponad milion czternastych emerytur mniej

Czternasta emerytura będzie w tym roku niższa o 869 zł. Świadczenie ostatecznie wyniesie 1780,96 zł. Dodatkową emeryturę otrzyma również mniej osób niż w roku ubiegłym – informuje SE.pl

"Wypadli z grupy najgorzej uposażonych"

– Liczba uprawnionych wynosi ok. 7,8 mln osób, w tym ok. 4,8 mln osób otrzymałoby 14. emeryturę w pełnej wysokości – mówi Sebastian Gajewski, wiceminister rodziny i pracy.

– Ich stan codziennych finansów poprawił się na tyle, że nie wymaga pomocy państwa – twierdzi senator Magdalena Kochan z Platformy Obywatelskiej. Polityk wyjaśnia, że trzeba wziąć pod uwagę spadek inflacji, ustabilizowanie cen i znaczącą nowelizację emerytur. – Temu milionowi emerytów możemy powiedzieć, że wzrosły ich świadczenia i dlatego wypadli z grupy najgorzej uposażonych – zaznacza senator KO.

Przypominamy, że czternastą emeryturę otrzymują osoby, których emerytura jest mniejsza niż 2900 zł brutto. Powyżej 2900 zł świadczenie maleje wedle zasady "złotówka za złotówkę". Emeryci, których świadczenie wynosi co najmniej 4,7 tys. zł, nie otrzymują go więc wcale.

Krytyczna do wysokości tegorocznych "czternastek" jest Anna Kwiecień z PiS. – To stara zasada KO wprowadzają limity ograniczenia i jak zawsze pewna cześć osób nie otrzyma świadczenia. Za czasów pierwszych rządów zamrozili progi dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego i wtedy z systemu wypadło ponad 2 mln dzieci – podkreśla polityk.

Wzrost minimalnej emerytury

A ile w tym roku może wynieść minimalna emerytura?

"Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent wylicza się, biorąc średnioroczny wskaźnik inflacji w poprzednim roku i zwiększając go o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku" – przypomina portal Money.pl. Jak podkreśla portal, ostateczny poziom waloryzacji będzie znany na początku przyszłego roku, kiedy GUS poda już wszystkie potrzebne dane.

Jeśli plany rządu zostaną zrealizowane, to oznaczałoby, że seniorzy, którzy pobierają minimalną emeryturę, otrzymają dodatkowe 120,75 zł. Obecnie minimalna emerytura wynosi 1780,96 zł brutto. Przy założeniu, że wzrost wypłacanych świadczeń wyniesie w 2025 r. proponowane 6,78 proc., minimalna emerytura wzrośnie od marca przyszłego roku do 1901,71 zł.

