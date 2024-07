Ważne limity dla części seniorów. Można stracić emeryturę

Każdy pracujący emeryt i rencista, który nie osiągnął wieku emerytalnego, musi pamiętać o obowiązujących limitach zarobków, które warunkują wysokość otrzymywanego świadczenia. Ich ostatnia aktualizacja miała miejsce w czerwcu. Co ważne, limity zmieniają się cztery razy w roku. Trzeba zatem pamiętać, aby cały czas mieścić się obowiązujących "widełkach" zarobkowych.

Nowe limity

W okresie 1 czerwca – 31sierpnia limit osiąganych zarobków wynosi 5703,20 zł brutto. Jeśli wypłata emeryta lub rencisty nie przekracza tej kwoty, Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeleje na jego konto pełną kwotę świadczenia.

Górnym limitem jest kwota 10 591,60 zł brutto. Po jej przekroczeniu ZUS zawiesi wypłatę świadczenia. Co jeśli wypłata mieści się w przedziale pomiędzy kwotami granicznymi? Wtedy emerytura lub renta zostanie zmniejszona o kwotę przekroczenia limitu nie więcej jednak niż 890,63 zł dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 668,01 zł dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy, 757,08 zł dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba.

Po przekroczeniu wieku emerytalnego nie ma limitów zarobków. Od tej zasady jest jednak wyjątek. Emeryt, któremu Zakład Ubezpieczeń Społecznych podwyższył świadczenie do wysokości minimalnej emerytury jest objęty przepisami dotyczącymi limitów. Jeśli wypłata przekroczy kwotę podwyższenia do minimalnej emerytury, wtedy emerytura zostanie wypłacona w pierwotnej wysokości, czyli bez dopłaty wyrównawczej.

Również pewna grupa rencistów może dorabiać bez ograniczeń kwotowych. To osoby, które pobierają renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową oraz pobierający rentę rodzinną.

