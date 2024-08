Oskładkowanie umów o dzieło i zlecenia. "Decyzja w ciągu najbliższych tygodni"

– Jeszcze tutaj decyzje nie zapadły. (…) Myślę, że to jest kwestia najbliższych tygodni – powiedział Domański w Radiu Zet pytany o decyzję w sprawie ozusowania umów.

– My w tej chwili na Komitecie Ekonomicznym Rady Ministrów o tym dyskutujemy, bo (...) to by oznaczało dla części Polaków – po prostu – niższe pensje" – dodał minister.

Zwrócił uwagę, że w kolejnym etapie będzie potrzebna "dyskusja z ZUS-em, dlatego, że to są dosyć poważne zmiany techniczne do wprowadzenia".

Domański: O oskładkowaniu umów o dzieło zdecydował rząd Morawieckiego

Szef MF argumentował, że o oskładkowaniu umów o dzieło i innych umów cywilnych zdecydował rząd Mateusza Morawieckiego i wpisał to rozwiązanie do Krajowego Planu Odbudowy.

W poniedziałek szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Maciej Berek poinformował, że decyzja w sprawie uruchomienia procesu legislacyjnego dotyczącego oskładkowania umów o dzieło i innych umów cywilnych jeszcze nie zapadła. Dodał, że obecnie Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej prowadzi dodatkowe analizy w tym zakresie.

Pod koniec czerwca minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk poinformowała, że pierwsze propozycje treści ustawy dotyczącej ozusowania umów zlecenia i o dzieło są gotowe. Według Berka, vacatio legis w tym przypadku powinno być wydłużone – być może do sześciu miesięcy, by przedsiębiorcy i pracownicy zdążyli dostosować się do zmian.

GUS policzył, Ilu Polaków pracuje na umowach śmieciowych

Główny Urząd Statystyczny poinformował w połowie maja, że pracę na podstawie umów zlecenia i pokrewnych wykonywało w Polsce 2,35 mln osób na koniec września 2023 r. Według danych GUS, 9 na 10 osób posiadających takie umowy (potocznie zwane umowami śmieciowymi) było związanych z sektorem prywatnym.

Pracownik zatrudniony w ramach umowy zlecenie lub pokrewnych posiada mniej praw niż osoba mająca umowę o pracę. Wśród nich można wymienić m.in. brak prawa do płatnego urlopu wypoczynkowego oraz niewliczanie okresu pracy do stażu pracy.

"Dziennik Gazeta Prawna" na podstawia danych za zeszły rok wyliczył, że po oskładkowaniu umów zlecenie i umów o dzieło do ZUS trafiłoby 4,2 mld zł.

