W MZA Warszawa mają zatrudniać pracowników PKP Cargo. Podpisano list intencyjny

– Nowe kierunki rozwoju to zawsze ten czynnik, który potrafi być zarówno wyzwaniem, jak i pozwolić na skuteczny i trwały wzrost. Wiedząc, że nasi pracownicy należą do tych, którzy nie boją się nowych możliwości, uskuteczniamy kolejne porozumienia, nie tylko w branży kolejowej mocno wierząc w to, że otwartość na zmiany przyniesie tylko dobre rezultaty – powiedział p.o. prezesa PKP Cargo Marcin Wojewódka, cytowany w komunikacie.

List intencyjny

Podpisane we wtorek porozumienie jest dziewiątym listem intencyjnym. W sumie w ramach podpisanych porozumień możliwe jest zatrudnienie łącznie ponad 1 500 pracowników spółki PKP Cargo w innych spółkach partnerskich. Wszystkie te programy już są lub będą realizowane w najbliższych tygodniach – podkreślono.

Miejskie Zakłady Autobusowe to spółka Miasta Stołecznego Warszawy, jest największym przewoźnikiem autobusowym w Polsce, a jej historia sięga ponad 100 lat. Flota MZA liczy około 1 400 autobusów obsługujących niemal 200 linii zwykłych, przyśpieszonych, ekspresowych oraz nocnych. Każdego roku przewozi około pół miliarda pasażerów na terenie samej Warszawy oraz aglomeracji stołecznej.

Kryzys w PKP Cargo. Pracownicy tracą zatrudnienie

W lipcu PKP Cargo podjęło decyzję o przeprowadzeniu zwolnień grupowych przez zakłady i centralę. Zwolnieniami zostanie objętych do 30 proc. zatrudnionych w spółce (do 4 142 pracowników) w różnych grupach zawodowych.

PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. PKP Cargo jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej.

