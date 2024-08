Sztandarowy program Tuska do kosza? Hołownia nie zostawia na nim suchej nitki

Stanowisko Polski 2050 ws. mieszkaniowej propozycji Koalicji Obywatelskiej Szymon Hołownia zakomunikował po raz kolejny we wtorek za pośrednictwem mediów społecznościowych.

"Nie poprzemy kredytu 0%. Nie poprzemy, bo to jest propozycja dla deweloperów, a nie dla ludzi potrzebujących mieszkania. I to jest propozycja, która doprowadzi do jednego: do wzrostu cen mieszkań. Na to nie ma zgody Polski 2050" – napisał Hołownia na platformie X.

Hołownia o kredycie 0 proc.: Co to za państwo, które bezrefleksyjnie powiela własne błędy?

Polityk przypomniał efekty poprzedniego takiego pomysłu "Bezpieczny kredyt 2 %", który został wprowadzony przez rząd Zjednoczonej Prawicy. "Średni wzrost cen mieszkań w Polsce o 13%! W Warszawie o 21%, w Krakowie o 29%!" – podkreślił lider Polski 2050, po czym zapytał retorycznie: "I co? Mamy powtórzyć ten scenariusz? Co to za państwo, które zamiast uczyć się na własnych błędach, bezrefleksyjnie je powiela?".

Według Hołowni, Polska potrzebuje dziś programu, który naprawdę będzie wspierał Polki i Polaków chcących kupić własne mieszkanie. Jak wyjaśnił, musi być to propozycja w której pojawią się różne formy wsparcia budownictwa społecznego.

"Musimy zacząć budować mieszkania, które mają szansę kupić nie tylko najbogatsi z nas" – podsumował marszałek Sejmu.

Kredyt 0 proc. pod lupą CBA?

Przypomnijmy, że we wtorek prośbę o zbadanie sprawy programu "Mieszkanie na start" zwrócili się do Centralnego Biura Antykorupcyjnego politycy Konfederacji.

Jak tłumaczył podczas konferencji prasowej wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak, chodzi o to, "żeby przyjrzeć się, czy przypadkiem branża deweloperska i sektor bankowy nie miały tu jakichś nieautoryzowanych kontaktów z rządem, które powodują brnięcie w tę operację mimo powszechnej krytyki od administracji, przez analityków rynku po dziennikarzy i dużą część wyborców".

