Obajtek: To już wiecie, dlaczego paliwo nie jest po 5 zł

Do obecnej sytuacji Orlenu były prezes tego koncernu, obecnie europoseł Prawa i Sprawiedliwości odniósł się w czwartek za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Obajtek o sytuacji Orlenu: Pół roku paraliżu, zwalniania pracowników, szukania pseudoafer

Daniel Obajtek podkreślił, że pół roku paraliżu decyzyjnego, zwalniania około tysiąca doświadczonych menadżerów i pracowników, ciągłych audytów i szukania pseudoafer w Orlenie to: wynik netto za II kwartał 2024 roku na minusie, minus 34 mln zł vs 6 mld zł na plusie za II kwartał 2023 roku, spadek przychodów o 43 mld zł, spadek zysku netto o 12,7 mld zł oraz spadek EBITDA o 15,8 mld zł.

Były prezes Orlenu zwrócił uwagę, że w swoim sprawozdaniu finansowym koncern opiera się na podejmowanych jeszcze przez niego i jego zarząd decyzjach. Wymienia tu budowę ORLEN Austria, nabycie udziałów Kufpec Norway, zakup farm wiatrowych i zakup instalacji fotowoltaicznych.

"Ale! Na detalu – ZYSK, ponad 500 mln zł. To już wiecie, dlaczego paliwo nie jest po 5,19. Uśmiechnięta Polska" – podsumował eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości.

Orlen pokazał nowe wyniki

Z opublikowanego w środę wieczorem sprawozdania wynika, że w pierwszym półroczu 2024 r. Orlen zanotował zysk netto w wysokości ok. 2,8 mld zł. To ponad pięć razy mniej niż rok wcześniej. W pierwszych sześciu miesiącach 2023 r. było to bowiem 15,5 mld zł.

Koncern wykazał 151,8 mld zł przychodu oraz 12,2 mld zł EBITDA. Rok wcześniej było to odpowiednio 194,9 mld zł i 27 mld zł. Jak zauważył portal Business Insider, strata netto Orlenu w drugim kwartale 2024 r. przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej wyniosła 34 mln zł, podczas gdy rok wcześniej koncern zanotował 6,02 mld zł zysku netto. Ponadto, w drugim kwartale bieżącego roku Grupa Orlen wypracowała przychody na poziomie 69,5 mld zł. W 2023 r. było to 79 mld zł. Natomiast zysk operacyjny Orlenu wyniósł 1,06 mld zł, a rok wcześniej – 7,1 mld zł.

W komunikacie prasowym koncern podał, że "Grupa Orlen, mimo rosnącej presji otoczenia makroekonomicznego, zakończyła drugi kwartał 2024 r. z zyskiem operacyjnym EBITDA LIFO, z wyłączeniem efektu regulacji, na poziomie 11,3 mld zł, wyższym o 8 proc. rok do roku. Pozytywny wpływ na wynik miał segment energetyki. Do osiągnięcia dobrego rezultatu przyczyniło się też zwiększenie wolumenów w segmencie wydobycia, które kompensowało negatywny wpływ makro. Grupa Orlen w pierwszej połowie tego roku przeznaczyła 14 mld zł na inwestycje wspierające transformację energetyczną i zwiększające bezpieczeństwo energetyczne Polski".

