Zatrważające dane dot. fikcyjnych faktur. Wzrost o ponad 100 proc.

Najnowsze dane Ministerstwa Finansów pokazują, że w wyniku kontroli Krajowej Administracji Skarbowej w pierwszym półroczu 2024 r. wykryto w sumie ponad 140,5 tys. fikcyjnych faktur. W pierwszym półroczu 2023 r. ujawniono 69,4 tys. lewych faktur. Oznacza to, że liczba fałszywych dokumentów tego typu wzrosła o 102,6 proc. rok do roku.

Wartość fikcyjnych faktur w pierwszym półroczu 2024 r. wyniosła 4,25 mld zł i była o 23,5 proc. większa niż rok wcześniej.

"Szczelność systemu VAT nie jest już priorytetem dla rządu"

– Wzrost fikcyjnych faktur jest zastanawiający. Przynajmniej do niedawna istniało przekonanie o rosnącej skuteczności wykrywania oszustw VAT, co działa zniechęcająco na osoby gotowe do takiego procederu. Zwalczanie tego było dla poprzedniej ekipy rządzącej naczelnym hasłem politycznym. Można więc wnioskować, że oszuści uznali, iż szczelność systemu VAT nie jest już priorytetem dla rządu – skomentował Jerzy Martini, doradca podatkowy z Kancelarii MartiniTAX, cytowany przez portal Infor.pl.

Przypomnijmy, że w styczniu minister finansów Andrzej Domański poinformował, że Krajowy System e-Faktur (KSeF) nie zostanie uruchomiony w 2024 r. Jako powód wskazał "krytyczne błędy" w działaniu systemu. – Problemy te dotyczą kodu, systemu jego funkcjonalności oraz wydajności – przekazał. Krajowy System e-Faktur umożliwia wystawianie i udostępnianie faktur ustrukturyzowanych.

Doradca podatkowy Jerzy Martini podkreślił, że zastopowanie Krajowego Systemu e-Faktur mogło być odebrane jako zapowiedź zmiany priorytetów władzy. Jego zdaniem, to może po części tłumaczyć tak wysoki wzrost liczby zakwestionowanych faktur.

W maju Sejm przyjął ustawę przesuwającą termin wdrożenia obowiązkowego KSeF do 1 lutego 2026 r. Będzie to system teleinformatyczny, który umożliwi wystawianie i otrzymywanie faktur drogą elektroniczną (tzw. faktur ustrukturyzowanych).

