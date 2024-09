Na emeryturę nawet 5 lat wcześniej. Trzeba jednak spełnić określone warunki

Emerytura pomostowa jest świadczeniem okresowym, przysługującym do czasu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. Mogą się o nią ubiegać pracownicy wykonujący prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, u których wraz z wiekiem bardzo istotnie zmniejsza się możliwość wykonywania pracy, związana z malejącą wydolnością psychofizyczną.

Podstawą prawną jest znowelizowana ustawa o emeryturach pomostowych podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę w sierpniu 2023 roku. Reguluje ona sposób przechodzenia na "pomostówkę".

Dla kogo emerytura pomostowa

Aby otrzymać emeryturę pomostową należy spełnić szereg warunków. Pierwszym z nich jest kryterium wieku. "Pomostówkę" otrzymają urodzeni po 31 grudnia 1948 roku. Kolejnym warunkiem jest odpowiednia suma lat składkowych i nieskładkowych. Dla mężczyzn wynosi ona minimum 25 lat, a dla kobiet 20 lat.

Osoby chcące przejść na wcześniejszą emeryturę musza mieć udokumentowane minimum 15 lat przepracowanych w trudnych warunkach lub na stanowiskach o szczególnym charakterze w pełnym wymiarze czasowym. Praca ta musi być również wykonywana po 31 grudnia 2008 roku.

Co oznacza "praca w trudnych warunkach"? To m. in. ciężka praca fizyczna, praca na wodzie, pod wodą lub ziemią, a także w warunkach podwyższonego ciśnienia atmosferycznego.

Dodatkowo "pomostówka" przysługuje osobom wykonującym pracę o szczególnym charakterze np. kierowcom pojazdów uprzywilejowanych, maszynistom pojazdów trakcyjnych czy członkom zespołów ratowniczych.

Emerytura pomostowa wynosi tyle samo, co emerytura minimalna. W tym roku to 1780,96 zł brutto. Warto pamiętać, że po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego, osoby na "pomostówkach" będą otrzymywały emeryturę w takiej wysokości, w jakiej została ona wyliczona przy uwzględnieniu odprowadzonych składek. Jednak pobieranie emerytury pomostowej skraca okres, w którym odprowadzane są składki, co ma wpływ na wysokość zasadniczego świadczenia.

W kwietniu 2023 roku 40,8 tys. osób pobierało emeryturę pomostową. W roku 2022 wydatki na emerytury pomostowe wynosiły ok. 1,8 mld zł.

