ZUS podał kwotę średniej emerytury w Polsce. Sprawdź, czy taką masz

W opublikowanym komunikacie ZUS podkreślił, że obecnie przeciętna emerytura w Polsce to prawie dwukrotność emerytury minimalnej. Przypomnijmy, że od marca wynosi ona 1780,96 zł brutto.

W porównaniu z poprzednim rokiem średnia wysokość świadczenia emerytalnego wzrosła o 16,1 proc. Należy pamiętać, że kwota 3516,95 zł to średnia dla mężczyzn i kobiet. W podziale na płeć przeciętne świadczenie otrzymywane przez mężczyzn jest wyższe o ok. 1300 złotych (4103,07 zł dla mężczyzn i 2792,86 zł dla kobiet).

Według ZUS, na koniec marca 2024 liczba osób objętych ubezpieczeniem emerytalno-rentowym wynosiła 16,2 mln. Największą grupę stanowili pracodawcy oraz osoby prowadzące własną działalność gospodarczą. Ubezpieczeniu podlegają również obcokrajowcy. Wśród nich najliczniej reprezentowani są obywatele Ukrainy. Na drugim miejscy znaleźli się Białorusini.

– Najliczniejszą grupą obcokrajowców od wielu lat są obywatele Ukrainy. Na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku stanowili oni 67 proc. wszystkich obcokrajowców zarejestrowanych w ZUS oraz 4,7 proc. wszystkich ubezpieczonych, a ich liczba wyniosła 762,2 tys. – powiedział Paweł Jaroszek, wiceprezes ZUS.

Będzie rewolucja w emeryturach?

Polska 2050 chce rewolucyjnych zmian w emeryturach. Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz przedstawiła założenia reformy.

Minister wskazała, że osoby, które po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego będą pracowały dłużej, otrzymają dodatkowe środki na emeryturze. Kolejną propozycją jest możliwość otrzymywania trzynastej emerytury. W tej chwili emeryci, którzy nadal pracują są pozbawieni tego świadczenia. Po zmianach mieliby prawo do otrzymania dodatkowych pieniędzy.

"Fakt" wyliczył, że zysk z dodatkowego roku pozostawania na rynku pracy (przy otrzymywaniu minimalnego wynagrodzenia) to dodatkowe 5908 złotych. Po dwóch latach kwota ta rośnie do 11,8 tys. zł, a po trzech – do 17,7 tys. zł. Pięć lat zatrudnienia po osiągnięciu wieku emerytalnego to już 30 tys. złotych.

