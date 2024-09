Ważna informacja ZUS. Te osoby muszą oddać 13. i 14. emeryturę

Trzynasta i czternasta emerytura to dodatkowe doroczne świadczenia dla emerytów. Są one wypłacane z urzędu. "Trzynastka" jest gwarantowana ustawowo dla wszystkich emerytów i rencistów.

Z kolei czternasta emerytura wynosi tyle, co emerytura minimalna, po marcowej waloryzacji jest to 1780,96 zł brutto. Taką kwotę otrzymają wszyscy, których podstawowa emerytura wynosi nie więcej niż 2900 zł brutto. Jeśli jednak jest ona wyższa, to zastosowana będzie zasada "złotówka za złotówkę". Warto pamiętać, że "czternastka" nie zostanie wypłacona jeżeli jej kwota będzie niższa niż 50 zł.

Jak się okazuje, przepisy przewidują możliwość, że seniorzy, którzy otrzymali 13. i 14. emeryturę będą musieli zwrócić świadczenia.

"Jeżeli w wyniku rozliczenia świadczenia okaże się, że na 31 sierpnia świadczenie podlegało zawieszeniu z uwagi na przekroczenie 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, 13. i 14. emerytura podlega zwrotowi" – informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Dodatkowe emerytury do likwidacji?

Przed wyborami Donald Tusk oraz pozostali politycy Koalicji Obywatelskiej zapewniali, że "nic, co dane, nie zostanie zabrane". Dotyczyło to także 13. i 14. emerytury. Jednak po zawiązaniu koalicji i dojściu do władzy, z obozu rządzącego co chwila dobiegają głosy mówiące o potrzebie zreformowania lub wręcz likwidacji dodatkowych świadczeń dla seniorów.

Przypomnijmy, że o konieczności likwidacji 13-stek i 14-stek mówił już w listopadzie ubiegłego roku inny poseł Trzeciej Drogi, Michał Kobosko. Podkreślał on wówczas, że są to "jakieś prowizorki, które nie powinny mieć miejsca w poważnym systemie emerytalnym". Kwestię zamienienia dodatkowych emerytur na "emeryturę bez podatku" podnosił także prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz oraz inni politycy tej formacji.

