Padła zapowiedź uszczelnienia systemu. Kary od 1720 złotych za brak jednego dokumentu

Powodem zapowiedzi dotyczących uszczelnienia systemu obowiązkowego OC jest obserwowany w ostatnich latach znaczny wzrost wystawionych wezwań do uzupełnienia brakującego ubezpieczenia. Jak przekazało Ministerstwo Finansów, "zgodnie z przekazanymi przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny informacjami, liczba ujawnionych przypadków braku ochrony ubezpieczeniowej w zakresie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w ostatnich latach z roku na rok dynamicznie wzrastała, co przekłada się na liczbę wystawionych wezwań".

Dane potwierdzają stanowisko resortu finansów. W 2018 roku wystawiono ok. 93 tys. wezwać do uzupełnienia ubezpieczenia OC. Z kolei tylko w I połowie obecnego roku takich dokumentów wydano już ponad 170 tys. Oznacza to, że Polacy masowo nie wykupują obowiązkowego ubezpieczenia OC. W przypadku stłuczki lub kolizji właściciel pojazdu może mieć poważne problemy.

Wyższe kary za brak OC

Warto przypomnieć, że w 2024 roku wzrosły kary za brak OC. Ma to związek z wysokością płacy minimalnej, z którą powiązana jest wartość grzywny. Od 1 lipca tego roku płaca minimalna wynosi 4300 zł brutto, czyli około 3261,53 zł netto.

W przypadku samochodów osobowych kara za brak ubezpieczenia do trzech dni wynosi 1720 złotych. Jeśli przerwa wynosi od 4 do 14 dni wtedy właściciel pojazdu będzie musiał zapłacić 4300 złotych. Zwłoka powyżej 14 dni to kara w wysokości 8000 złotych.

W przypadku samochodów ciężarowych kara za brak OC do trzech dni wynosi 2580 złotych, między 4 a 14 dni – 6450 złotych, a powyżej 14 dni – 12900 złotych.

Właściciele motocykli płacą karę za brak ubezpieczenia do trzech dni w wysokości 290 złotych, między 4 a 14 dni – 720 złotych. Brak OC powyżej 14 dni to grzywna w wysokości 1430 złotych.

Czytaj też:

Nieoczekiwane kłopoty z programem "Aktywny rodzic"Czytaj też:

Rośnie obciążenie podatkowe w Polsce. Raport nie pozostawia złudzeń