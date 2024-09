Specjalna komisja w Sejmie zajmie się ustawą powodziową. "Ludzie czekają"

Projekt nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi, który wprowadza szereg rozwiązań ułatwiających radzenie sobie z jej skutkami oraz dodatkowe formy pomocy dla osób, dotkniętych powodzią został skierowany do komisji nadzwyczajnej w czwartek.

– Nasi legislatorzy sejmowi są w bieżącym kontakcie zarówno z legislatorami rządowymi jak senackimi, tak żeby bez zbędnej zwłoki profesjonalnie, zapewniając wysoką jakość prawa rozpatrzyć ten projekt, tak żeby on we wtorek mógł zostać przedstawiony w drugim czytaniu i przyjęty, ponieważ ludzie czekają na to rozwiązanie – powiedział Suchoń w piątek w Polskim Radiu.

Potwierdził, że plan jest taki, by nowelizację przyjął Sejm do wtorku, później Senat (kolejny dzień posiedzenia Senatu planowany jest na 3 października) i by w przyszłym tygodniu ta ustawa trafiła do podpisu prezydenta.

Ustawa powodziowa. Co jest w projekcie?

Projekt zakłada, że poszkodowani w powodzi, którzy posiadają kredyt mieszkaniowy i utracili – choćby czasowo – możliwość korzystania z domu lub mieszkania, będą mogli skorzystać z bezzwrotnego wsparcia z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców za okres 12 miesięcy. Planowane jest wprowadzenie prawa pierwokupu lokali mieszkalnych na rzecz gminy objętej skutkami powodzi.

Projekt zakłada także preferencje w procesie przyznawania premii remontowych. Wprowadza dodatkowy urlop na usuwanie skutków powodzi. Osoby poszkodowane, które otrzymały lub otrzymają tzw. zasiłek powodziowy, dostaną dodatkowo zasiłek w wysokości 1 tys. zł w celu pokrycia kosztów zużycia energii bądź zakupu paliwa do agregatów w związku z koniecznością osuszenia mieszkania lub domu.

Do projektu wprowadzono także autopoprawkę dotyczącą jednorazowego wsparcia dla przedsiębiorców.

