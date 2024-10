Tak ma wyglądać CPK. Projekt budowalny jest już gotowy

"Projekt budowlany Lotniska #CPK gotowy! Zobaczcie, jak będzie wyglądał terminal pasażerski i dworzec kolejowy CPK" – napisał Dariusz Klimczak na swoim koncie w mediach społecznościowych dołączając do wpisu wideo, na którym widać, jak będą wyglądały lotnisko i dworzec.

Jak poinformowała spółka CPK, budowa lotniska ma ruszyć w 2026 roku. Rozpoczęcie działalności zaplanowano na koniec 2032 roku. Wspólnie z lotniskiem do użytku ma również zostać oddana linia kolei dużych prędkości z Łodzi do Warszawy.

"W I etapie realizacji lotnisko będzie w stanie obsłużyć do ok. 11 tys. pasażerów na godzinę. W dniu otwarcia wewnątrz znajdzie się blisko 140 stanowisk odprawy biletowo-bagażowej, z rezerwą przestrzenną na montaż kolejnej wyspy check-in, zwiększającej liczbę stanowisk do 170" – przekazano w komunikacie.

Koleje Dużych Prędkości

W połowie września spółka CPK zawarła z konsorcjum firm Elkol i Mosty Katowice kontrakt o wartości 84,8 mln zł netto na zaprojektowanie pierwszego etapu węzła kolejowego CPK. Zakres prac obejmuje m.in. odcinek linii Kolei Dużych Prędkości Warszawa – Łódź (linia nr 85), który będzie przechodzić pod lotniskiem.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie pełnej dokumentacji projektowej dla pierwszego pakietu węzła kolejowego CPK. Wybór projektanta nastąpił w ramach umowy ramowej na projektowanie infrastruktury kolejowej, którą spółka CPK zawarła z 11 konsorcjami biur projektowych wybranych w przetargu.

Wykonawca zaprojektuje elementy infrastruktury kolejowej węzła z różnych branż, m.in. torowej, teletechnicznej, trakcyjnej i sterowania ruchem. W ramach zespołów projektowych będzie musiał skoordynować działania z równoległymi zadaniami projektowymi, które prowadzi dla CPK m.in. master architekt (np. dotyczącymi hali peronowej i dworca kolejowego zintegrowanego z terminalem).

