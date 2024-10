Tyrowicz nie odpuszcza. NBP ujawnił kulisy posiedzenia

Złożony podczas wrześniowego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej wniosek o podwyżkę stóp procentowych o 200 punktów bazowych nie uzyskał większości głosów – podał w czwartek Narodowy Bank Polski.

Za podwyżką stóp aż o 2 punkty procentowe opowiedziała się – już po raz kolejny – Joanna Tyrowicz. Przeciwko oddano 8 głosów (Iwona Duda była nieobecna) – napisano w komunikacie NBP.

RPP utrzymuje stopy procentowe na niezmienionym poziomie (z główną stopą referencyjną w wysokości 5,75 proc.) po tym, jak we wrześniu i październiku 2023 r. obniżyła je o łącznie 100 pb.



Kiedy możliwa pierwsza obniżka stóp procentowych? Glapiński odpowiada

Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński powiedział na konferencji prasowej na początku października, że po marcowej projekcji inflacyjnej NBP – jeśli inflacja ustabilizuje się, chociaż na wysokim poziomie – Rada Polityki Pieniężnej może przystąpić do dyskusji o obniżkach stóp procentowych.

Podkreślił, że nie oznacza to, iż "wszyscy od razu taką decyzję podejmą", ale "na pewno będą proponować" takie decyzje. – Mam nadzieję, że w marcu projekcja będzie taka, że skłoni członków Rady do dyskusji o obniżaniu stóp procentowych – oświadczył.



W ubiegłym miesiącu prezes NBP tłumaczył, że jeśli inflacja ustabilizuje się, a projekcje banku centralnego będą zapowiadały jej spadek, to można liczyć na podjęcie dyskusji o obniżaniu stóp procentowych "w marcu czy po marcu" przyszłego roku.



Prognoza PKO BP

Ekonomiści największego banku w Polsce, PKO BP, prognozują, że RPP powróci do obniżek stóp w lipcu 2025 r., choć może to uczynić już w pierwszym kwartale 2025 r.

"Choć dostrzegamy oznaki złagodzenia stanowiska części RPP, sądzimy, że jest ono spójne z naszym dotychczasowym scenariuszem, zakładającym powrót do obniżek stóp procentowych w lipcu 2025. W naszej ocenie, scenariusz ten stanowi złoty środek pomiędzy uwarunkowaniami makroekonomicznymi, które uzasadniałyby obniżki wcześniej (uwzględniając w szczególności normalizację polityki pieniężnej w USA i strefie euro), a wyrażaną dotychczas niechęcią większości RPP do obniżania stóp procentowych (przy braku znaczących zmian w komunikatach po posiedzeniach RPP). Widzimy jednak ryzyko, że powrót do obniżek mógłby nastąpić już w I kw. 2025" – napisano w raporcie banku z początku października.



