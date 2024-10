Kaucja za butelki i puszki. Hennig-Kloska składa autopoprawkę

O ewentualnym przesunięciu o pół roku systemu kaucyjnego mogą zadecydować podmioty go prowadzące – wynika z autopoprawki, którą Ministerstwo Klimatu i Środowiska złożyło do projektu nowelizacji ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Projekt został skierowany na posiedzenie Rady Ministrów.

Obecnie obowiązująca nowelizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw nie zawiera przepisu wskazującego konkretną datę, od której powinny funkcjonować system bądź systemy kaucyjne.

Do 17 października 2024 r. minister klimatu i środowiska wydała cztery ostateczne decyzje administracyjne przyznające zezwolenia na prowadzenie systemu kaucyjnego, w których jako termin uruchomienia systemu wskazano dzień 1 stycznia 2025 r. Dwa kolejne wnioski o wydanie zezwolenia są procedowane.

Autopoprawka ministerstwa. Hennig-Kloska o przesunięciu terminu

Zdaniem szefowej resortu zaproponowane w autopoprawce rozwiązania są najbardziej korzystne dla wszystkich uczestników systemu kaucyjnego.

"Spowodują, że branża będzie mogła skorzystać z dodatkowego czasu na zrealizowanie działań związanych z wypracowaniem sposobu współpracy pomiędzy operatorami i zapewnieniem kompatybilności systemów. Przesunięcie będzie również pozytywnie oddziaływać na konsumentów. Przedsiębiorcy, którzy skorzystają z dodatkowego czasu na dostosowanie, będą mogli zapewnić, że system zostanie uruchomiony w pełnym zakresie i zapewni powszechny i równy dostęp dla konsumentów na obszarze całego kraju" – napisała Hennig-Kloska.

W piątek wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska poinformowała, że resort złożył autopoprawkę w sprawie przesunięcia systemu kaucyjnego o sześć miesięcy.

Wcześniej w ub. tygodniu Hennig-Kloska zapowiadała, że jej resort rozważa przesunięcie wejścia w życie systemu kaucyjnego o około pół roku. Ministerstwo Klimatu i Środowiska informowało zaś do tej pory, że nie planuje żadnych zmian w założeniach systemu kaucyjnego w Polsce, w tym terminu jego uruchomienia, planowanego na 1 stycznia 2025 r. System dotyczy placówek handlowych powyżej 200 m2.

System kaucyjny

Systemem kaucyjnym mają zostać objęte: puszki aluminiowe do 1 l, butelki szklane wielorazowego użytku do 1,5 l oraz butelki z tworzywa sztucznego, czyli butelki PET do 3 l. Opakowania po mleku i produktach mlecznych zostaną wyłączone z systemu kaucyjnego.

Przy zakupie napoju w opakowaniu z logotypem od klienta pobierana będzie kaucja, która zostanie doliczona do ceny napojów dopiero przy kasie. Kaucję będzie można odebrać przy zwrocie opakowani, przy czym w celu odzyskania kaucji nie będzie wymagane okazanie paragonu.

