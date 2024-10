Awaria w Alior Banku. Klienci bez dostępu do swoich kont internetowych

W systemach Alior Banku doszło do awarii. Klienci zostali pozbawieni dostępu do usług. Jak poinformował bank, natychmiast po zgłoszeniu utrudnień, przystąpiono do prac nad rozwiązaniem problemu.

Jak podaje RMF24, klienci zostali pozbawieni dostępu do serwisu internetowego banku. Nie działała również aplikacja.

Problemy z funkcjonowaniem bankowości internetowej rozpoczęły się we wtorek przed godziną 12.

Alior Bank przeprasza

Alior Bank odniósł się do sytuacji w specjalnym komunikacie. "Obecnie mogą występować problemy z prawidłowym funkcjonowaniem Alior Online, Alior Mobile, Business Pro oraz Kantoru Walutowego. Trwają prace nad przywróceniem ich prawidłowego działania" – poinformowano. Bank przeprosił jednocześnie za niedogodności.

O godz. 13:28 Alior Bank podał, że problemy zostały rozwiązane. "Aktualnie aplikacja mobilna Alior Mobile i bankowość internetowa Alior Online, Business Pro oraz Kantor Walutowy działają prawidłowo" – czytamy w komunikacie.

Alior Bank rozpoczął działalność 17 listopada 2008 r. Swoje usługi kieruje zarówno do klientów indywidualnych, jak i biznesowych jako bank internetowy i internetowy kantor walutowy.

Kłopoty PKO BP i Santandera

W lipcu br. podobne problemy zgłosili klienci PKO BP i Santandera. Klienci tego drugiego banku zwrócili uwagę na kłopoty z płatnościami dokonywanymi kartą. Natomiast użytkownicy systemów PKO BP wskazywali na problemy z przelewami i dostępem do bankowości elektronicznej i mobilnej.

Bank jednak nie potwierdził tych informacji. "Awaria nie dotyczy PKO Banku Polskiego, nie ma wpływu na bieżące działanie banku. Sytuacja jest stabilna, a eksperci ds. bezpieczeństwa na bieżąco monitorują sytuację" – zapewniał wówczas bank PKO BP. Z kolei Santander Bank wskazywał, że choć nie działała infolinia, to w płatności kartami i bankowości mobilnej nie wystąpiły istotne problemy.

Problemy były związane z globalną awarią Microsoftu. Firmy na całym świecie zgłaszały problemy z działaniem usług i programów informatycznego giganta. Wiele lotnisk na całym świecie zostało sparaliżowanych. Problemy odnotowano także na brytyjskiej kolei czy właśnie w systemach bankowych, również w Polsce.

