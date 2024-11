Ilu cudzoziemców pracuje w Polsce? Są dane GUS

Dane te podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Na koniec maja br. cudzoziemców wykonujących pracę było 1 024,2 tys. W tej liczbie 390,5 tys. cudzoziemców realizowało umowy zlecenia i pokrewne.

"Na koniec maja 2024 r. udział cudzoziemców w ogólnej liczbie wykonujących pracę wyniósł 6,7 proc. Obcokrajowcy wykonujący pracę w maju 2024 r. pochodzili z ponad 150 państw" – czytamy w komunikacie GUS.

Najliczniejszą grupą obcokrajowców wykonujących pracę w Polsce byli obywatele Ukrainy, których na koniec maja 2024 r. było 693,0 tys. osób. Ich udział w ogólnej liczbie cudzoziemców wykonujących pracę zmniejszył się w stosunku do stycznia 2022 r. o 5,6 pkt proc. – podał GUS.

"W ostatnim dniu maja 2024 r. niemal co piąty spośród ogółu cudzoziemców wykonujących pracę mieszkał w regionie warszawskim stołecznym (19,5 proc.). Natomiast najmniej spośród analizowanej populacji cudzoziemców mieszkało w regionie świętokrzyskim (poniżej 1,0 proc.)" – czytamy dalej.

Przedstawione wyniki są częścią pracy eksperymentalnej mającej na celu określenie na podstawie źródeł administracyjnych liczby cudzoziemców wykonujących pracę. Zgodnie z obowiązującą w statystyce publicznej definicją, do pracujących w gospodarce narodowej nie są zaliczane osoby wykonujące umowy cywilnoprawne. Natomiast prezentowane w pracy eksperymentalnej dane dotyczą "osób wykonujących pracę", czyli pracujących w gospodarce narodowej oraz osób wykonujących umowy zlecenia i pokrewne.

Wzrosła liczba nowych bezrobotnych

We wrześniu stopa bezrobocia zarejestrowanego wyniosła 5 proc. W skali miesiąca osób niemających pracy przybyło prawie 16 tys. – wynika z danych GUS. Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 116,1 tys. we wrześniu 2024 r. wobec 100,3 tys. miesiąc wcześniej – podał w środę Główny Urząd Statystyczny. Rok temu było to 117,4 tys.

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu września 2024 r. wyniosła 769,6 tys. wobec 772,3 tys. miesiąc wcześniej.

GUS podał też, że stopa bezrobocia zarejestrowanego we wrześniu 2024 r. wyniosła 5 proc. Wcześniej identyczne dane podało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

