Siekierski: Jestem za Wigilią wolną od pracy. To by ułatwiło nam życie

Polityk PSL odniósł się na antenie RMF FM do inicjatywy Lewicy, by uczynić Wigilię Bożego Narodzenia dniem wolnym od pracy. Jak zauważył, nie jest to nowy pomysł. – Oczywiście jest problem jeżeli chodzi o sprawy budżetowy, bo to także dodatkowe obciążenie budżetu, mniejsze wpływy – powiedział Czesław Siekierski. Zaznaczył jednocześnie, sam popiera uczynienie tego dnia wolnym od pracy. – Myślę, że to by znacznie ułatwiło życie nam wszystkim, jeżeli chodzi o przygotowanie do tego ważnego święta – dodał minister.

Jak podkreślił Siekierski, "wszystko jest możliwe, jeżeli będzie pełna determinacja". – Mam nadzieję, że to przeprowadzimy przez system ustawodawczy bardzo szybko – podkreślił minister rolnictwa. – Ważne, że rozpoczęliśmy rozmowę na ten temat – dodał.

Czesław Siekierski odniósł się również do propozycji Ryszarda Petru, by w zamian za wolną Wigilię, inny dzień wolny zrobić roboczym. – To też jest możliwe, ale myślę, że to by nie było dobrze przyjęte w społeczeństwie – przyznał szef resortu rolnictwa.

Olbrzymia skala zniszczeń po powodzi

Minister Siekierski odwiedził niedawno tereny, które ucierpiały podczas powodzi, jaka nawiedziła we wrześniu Polskę. – Spotkałem się ze wszystkimi służbami, inspekcjami, które zajmują się powodzią. Robiliśmy przegląd tego, jak to funkcjonuje, co trzeba zmienić, w którym kierunku mamy iść – powiedział. Jak zaznaczył gość RMF FM, pewne działania zostały przyspieszone. – Na większości tych terenów rolnicy otrzymali zaliczki na dopłaty bezpośrednie. Są przygotowywane także wypłaty dla rolników za zalane plony – zaznaczył.

Jak zaznaczył minister rolnictwa, plony, które zostały zalane wodą powodziową, która w znacznej mierze była skażona, nie nadają się do spożycia. Dlatego rolnicy otrzymują środki za niezebrane buraki, ziemniaki, warzywa, kukurydzę. – Jest dopłata 5 tys. zł do hektara, w przypadku soi – 4 tys. zł – poinformował. Jak zaznaczył szef resortu rolnictwa, w terenie pracują komisje, które ewidencjonują straty w uprawach i sprzęcie rolniczy.

– Szacunki trwają, komisje pracują. Jedne do 15 listopada, inne do końca listopada. My mamy swoje szacunki, ale one są bardzo ogólne – przekazał minister.

Czy PSL poprze związki partnerskie?

Czesław Siekierski odniósł się również do projektu, przedstawionego przez minister równości Katarzynę Kotulę ws. związków partnerskich. Propozycja spotkała się z krytyką ze strony PSL.

– My mamy jasny swój pogląd, oczywiście w tych kwestiach nie obowiązuje dyscyplina partyjna, ale stanowisko klubu było dosyć jednoznaczne – powiedział polityk PSL.

Jak podkreślił Siekierski, jest zwolennikiem rozwiązań, ułatwiających życie osobom, które żyją ze sobą w związku. – Mówimy głównie o tych pewnych ułatwieniach związanych z dostępem do informacji, jeżeli chodzi o chorobę, o sprawy podatkowe – wymienił minister. – Rozumiemy potrzebę rozwiązania tego problemu i uważamy, że nasze propozycje są dosyć poważne do rozważenia, żeby się dogadać – dodał.

