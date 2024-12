Polska wzięła pożyczkę od USA. Kosiniak-Kamysz podał kwotę

"Mamy kolejną umowę pożyczki z USA, pomagającą w ramach programu FMF finansować szybką transformację SZ RP. Teraz 4 mld USD, a łącznie USA udostępniły Polsce ponad 11 mld USD na finansowanie programów zbrojeniowych, m.in. na systemy obrony powietrznej Patriot i śmigłowce Apache – napisał Kosiniak-Kamysz na swoim profilu na platformie X.

Według szefa MON "to kolejny dowód ogromnego zaufania i silnego sojuszu Polski i USA".

Rząd USA przyznał Polsce kolejną pożyczkę na wzmacnianie armii

Na początku października resort obrony informował, że Polska i USA zawarły umowę pożyczki bezpośredniej w ramach programu Foreign Military Financing na kwotę 3,08 mld dolarów. Jak podkreślano, to trzecia pożyczka udzielana przez rząd amerykański Polsce. Poprzednia umowa została podpisania 1 lipca br.

Łącznie rząd USA przyznał Polsce – jak podano w październiku – fundusze w ramach pożyczki bezpośredniej w wysokości 7,08 mld dolarów. Pożyczki w ramach Foreign Military Financing są oferowane bliskim partnerom Stanów Zjednoczonych.

MON: W tym roku Polska nie wyda 4 proc. PKB na obronność

Wiceminister obrony narodowej Paweł Bejda zapowiedział, że w tym roku wydatki Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych sięgną nieco ponad 60 proc. planu. To oznacza, że na obronność wydamy ok. 20 mld zł mniej niż planowano i będzie to mniej niż 4 proc. PKB – zwraca uwagę "Rzeczpospolita".

Przedstawiciele rządu Donalda Tuska zapowiadają, że w 2025 r. łączne wydatki na obronność mają wynieść ok. 4,7 proc. PKB i będzie to prawie 190 mld zł. Przekroczenie progu 4 proc. PKB byłoby rekordem od 1989 r. i powinno zapewnić Polsce pozycję lidera w NATO pod względem wysokości budżetu na siły zbrojne.

"Biorąc pod uwagę, że 20 stycznia Donald Trump znów zostanie prezydentem USA, takie symboliczne pierwszeństwo może się okazać nad wyraz istotne" – ocenia "Rz".

